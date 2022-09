El shock energético tendrá consecuencias negativas para los mercados. Escucha a Miguel Angel Cercas

Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, participa hoy en el programa local de Cope León para analizar los mercados financieros.

Miguel Angel apunta que si hacemos un repaso a lo que ha sucedido hasta ahora, vemos que está siendo un año muy complicado, no solo porque la renta variable se está comportando de manera negativa, sino porque también lo está haciendo la renta fija, el peor en 50 años, con caídas en algunos bonos del 20% y el 30%.

Históricamente los años de correcciones de las bolsas iban acompañados de subida del precio de los bonos, lo que amortiguaba los patrimonios invertidos de manera equilibrada entre renta fija y renta variable. Pero este año, una cartera moderada que invierta el 50% en bolsa y el 50% en renta fija, sin una gestión activa, llevará una caída del 17%.

Por una parte se plantea la probabilidad de recesión económica, donde el consenso de mercado le otorga un 50% de posibilidades en los próximos 12 meses. Como la inflación está desbocada, los bancos centrales intentan bajarla hasta los niveles del 2% con las armas que tiene, es decir, subiendo tipos de interés, lo que a su vez provoca que la actividad económica se ralentice. Hace unos días el banco central volvió a subir 75 puntos los tipos de interés. En Estados Unidos, por ejemplo, se prevee que la tasa de desempleo para el 2023 aumente hasta casi el 4%. Por encima de estos niveles, les preocuparía pues los hogares empezarían a reducir el consumo y las empresas a recortar inversión.

En Europa el shock energético puede tener consecuencias muy negativas. Bajo un régimen de “cero gas ruso”, el uso energético de la industria europea caería un 20% con un impacto muy negativo en la competitividad de compañías europeas. Por otra parte, aquí también tenemos la inflación muy elevada aunque se piensa que podría ir a menos gracias a que la perspectiva económica va a la baja, han caído precios en algunas materias primas y se han mejorado la cadena de suministros.

Europa cotiza a valoraciones muy atractivas con un PER 10, por debajo de su media histórica. El PER es una medida que nos dice si una empresa o un índice está barata respecto a su media. EEUU aún cotiza a un PER 17, ligeramente más cara que su valoración histórica que es de 16.

En Renta 4 creen que los próximos meses van a seguir siendo complicados en términos de flujos de noticias ya que los bancos centrales están dejando claro que el camino para reducir los altos niveles de inflación es enfriar la economía que, por razones obvias, tendrán un efecto en el crecimiento en ventas y beneficios de las compañías en los próximos trimestres. De todos modos, no ven grandes desequilibrios económicos por lo que creemn que la elevada volatilidad actual genera grandes oportunidades para rehacer la cartera de renta variable a precios más tractivos y así generar un mayor potencial de rentabilidad patrimonial.

Miguel Angel recuerda que las recesiones siempre han generado buenas oportunidades en la compra de renta variable, ya que estás tienen una duración de 6-9 meses y los periodos de expansión son de 5 a 10 años.

