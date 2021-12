Semedo no sigue en León y se vuelve a Portugal

No hay vuelta atrás. Leandro Semedo dejará de ser jugador del Abanca Ademar a finalizar la presente temporada. El de Cabo Verde no volvió a ser el mismo tras sufrir la rotura del tendón de aquiles en la Copa del Rey de Madrid del pasado año. Leando fue una de las piezas claves para meter a los leoneses en la final ante el F.C.Barcelona. Sin embargo, las molestias que arrastraba en el tendón, la preparación para el Campeonato del Mundo donde su selección sólo pudo jugar un partido por el COVID, y la mala suerte, le llevaron al quirófano.

Luego, cuando estuvo a punto de volver a las pistas, una inoportuna apendicitis. Casi nunca volvió a ser el mismo. Un par de partidos y poco más. Mientras el lateral más los intentaba, peor le salían las cosas. Más lesiones, mucho menos importantes, pero dio la impresión de empezar a rendirse, Su entrenador le apretaba, Semedo no respondía. Una jugada en Huesca pudo ser la gota que colmó el vaso. Balón dividido. El oscense se lanzó al suelo a por la pelota, Leandro ni se inmutó. Eso lo pinalizó, seguro. Manolo no entiende que uno de sus jugadores no se extregue al máximo. Ese encuentro acabó con una dolorosa derrota, aunque obviamente el jugador no fue el culpable. La horrenda racha del Ademar parecía no tener fin. Nadie estaba a la altura de lo que se esperaba al principio.

Luego, en varios partidos se vio al primera línea un tanto contestario, como que no aceptaba o encajaba lo que le hacía llegar su técnico. Una lástima, porque Leandro es un buen tipo, pero de buena gente no vive el equipo.

Tras varios conversaciones entre la parte técnico y el deportista, Leandro Semedo optó por hablar con su agente para buscarle equipo. Su vinculación con el cuadro leonés acaba en junio de 2022. Las conversaciones están ya muy avanzadas con el Benfica.

Desde el Abanca Ademar no tienen noticia alguna de la decisión de Semedo. La marcha es segura. De esta forma, el club libera una de las fichas más caras y podrá competir porr hacerse con un jugador importante para el próximo año. Tras la experiencia de estos últimos meses, Cadenas no está dispuesto a muchos más experimentos.

En otro orden de cosas, aparece un nuevo asunto. Jaime González, el capitán, acaba contrato. El club cuenta con él, pero al extremo no le faltarán ofertas. Jaime siempre ha manifestado que le gustaría probar fortuna en otros países, él debe considerar los pros y las contras. Nada se le puede reprochar al canterano. Siempre se ha dejado el álma por el escudo y pase lo que pase, será un ademarista más. La decisión, o la solución a este tema no se demorará mucho más. Este tipo de decisiones, en lo que respecta al mercado laboral del balonmano, suelen tomarse antes del reinicio de la liga por el parón de las selecciones.