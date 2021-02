Según la encuesta del CEL, León no es zona atractiva ni interesante para invertir

El Círculo Empresarial de León lleva 16 años realizando una encuesta entre las empresas de la provincia para conocer su confianza ante el nuevo año, en este caso el 2021. Estamos ante una situación excepcional por culpa de la pandemia y sin duda los resultados son bastantes negativos., entre los 250 empresarios encuestados.

El 91% opina que la situación económica es muy mala o muy mala. Sólo el 50% piensa que las ventas se incrementarán ligeramente.

2020 ha sido pésimo para el empleo y en 2021 aunque quieren mantener las plantillas, el 12% cree que tendrá que realizar despidos.

El comercio es el sector más endeudado y un 16% afirma que seguirá exportando sus productos.

El secretario general del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Nicasio Álvarez, insistió hoy en la necesidad de proyectos industriales en la provincia, para lo que abogó por aportar “más apoyo a los parques industriales” con el objetivo de “atraer inversiones que no solamente sean para el turismo” después de que la situación pandémica haya dejado a León “desnudo de su principal potencial de los últimos años: el turismo”.

“No tenemos buenos parques industriales, el de Villadangos sí tiene gancho porque han apostado por él, por eso hay que hacer mucha más inversión público privada, porque se nota que donde hay inversión, suelo industrial y facilidades burocráticas para que las empresas se asienten, sí lo hacen”, expuso Álvarez, para quien también es necesario “generar más industria agraria, que precisamente habría paliado las malas noticias que hemos tenido con la pandemia”.

Así lo apuntó hoy durante la presentación del resultado de la Encuesta de Confianza Empresarial, la encuesta de confianza anual que el CEL que recoge las opiniones de 250 compañías de toda la provincia y que este año refleja que sus mayores preocupaciones son el impacto del coronavirus 67 por ciento), la actuación política (63 por ciento), impuestos (46 por ciento), las infraestructuras y comunicaciones (38 por ciento) y la formación y cualificación profesional (33 por ciento).

El informe, cuyo objetivo es conocer el grado de conocer el grado de confianza del empresariado leonés ante 2021, se llevó a cabo del 23 de diciembre pasado al 23 de enero entre distintos sectores (42 por ciento de servicios, 32 por ciento de comercio, 15 por ciento de industria y el once por ciento de construcción) y pone de manifiesto que el 74 por ciento no cree que la Mesa por León vaya a impulsar una labor eficaz y conseguir mejoras e inversiones para la provincia, mientras que un seis por ciento consideran que sí y un 20 por ciento están indecisos.

Para un 64 por ciento de los encuestados, la provincia leonesa no reúne las condiciones que la hacen atractiva para invertir, aunque un 28 por ciento sí lo piensa y un ocho por ciento no sabe o no contesta. Algo más de la mitad de los encuestados (53 por ciento) considera que la economía crecerá entre un uno y un cinco por ciento, frente al 9,8 por ciento previsto por el Ejecutivo central y el 91 por ciento valoran como mala y muy mala la situación actual en el ámbito nacional. En cuando a la situación empresarial, el 56 por ciento piensa que es mala o muy mala y el 36 por ciento la considera aceptable.

En el presente año, la mayor parte de los consultados (68 por ciento) prevé mantener sus actuales plantillas y un once por ciento cree que las incrementará, frente al siete por ciento que lo hizo en 2018. En cuanto a la transformación digital, el 71 por ciento de los empresarios considera que han sabido responder ante los retos que se han presentado, mientras que el 15 por ciento no ha sabido y el 14 por ciento no responde al respecto.

Las opiniones de los encuestados sobre las instituciones revelan que los aprobados son el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, (3,44 sobre 5), Ciuden, la Cámara de Comercio, el Instituto para la Competitividad Empresarial, el Consejo Comarcal del Bierzo, el Entre Regional de la Energía y la Universidad de León.

Administraciones

En términos generales, los empresarios sometidos a la encuesta emitieron opiniones negativas sobre el trabajo que desempeñan las distintas administraciones, siendo la gestión local la que recibe las consideraciones menos críticas (un 53 por ciento la desaprueba frente al 47 por ciento que la considera buena o aceptable). Tras ella, estaría la autonómica, a la que un 77 por ciento da mala nota y un 23 por ciento la aprueba. Finalmente, el Gobierno Central es suspendido por el 89 por ciento de los empresarios.

Por municipios, el 53 por ciento considera la actuación del Ayuntamiento de León como mala o muy mala, mientras que el 39 por ciento la considera aceptable y el ocho por ciento buena o muy buena. En Ponferrada, el 59 por ciento la ve mala o muy mala y el 41 por ciento aceptable y en San Andrés del Rabanedo el 75 por ciento la considera aceptable, y el 25 por ciento restante mala.

Cargos públicos

De los 25 dirigentes políticos y responsables institucionales sometidos a examen, ninguno recibe un aprobado sobre cinco puntos, pero los más valorados son el líder nacional de Vox, Santiago Abascal (2,3), la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas (2,2) y el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán (2,18). Los que reciben las peores calificaciones son Isabel Celáa (1,28) y Pablo Iglesias (1,21).