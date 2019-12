"Sale el sol, tributo a Los Miserables", esta noche en el Auditorio

"Sale el sol, tributo a Los Miserables" llega al Auditorio de León. La duración es de 150 minutos y el precio de las entradas es de 15 euros en anfiteatro y 20 euros en platea.

El Auditorio Ciudad de León acoge ‘Sale el sol, tributo a Los Miserables’ esta noche de lunes 23 de diciembre las 20.00 horas. El espectáculo de Barbarie Teatro Musical se enmarca dentro de la programación de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, con la colaboración de la Cadena COPE de León.

Se trata de una versión del musical de Claude-Michel Schönberg, adaptado de la novela homónima de Víctor Hugo. La representación, que está dirigida a todos los públicos, es una historia atemporal, cuyos valores perduran en el tiempo. Y es que los temas tratados en la novela siguen aún vigentes y muy cercanos para el actual público: la lucha por la libertad, la pasión, el romanticismo o la revolución del pueblo.

Una historia de honor, pasión, desamor y libertad

La historia, llevada al teatro y al cine, traslada al espectador a la Francia del siglo XIX en una serie de historias llenas de honor, pasión, desamor y libertad. Jean Valjean, un hombre que se ve obligado a robar para dar de comer a su sobrino, es encarcelado. Tras veinte años, recibe la condicional y comienza una nueva vida, aunque será perseguido sin descanso por el inspector Javert. También se puede ver a Fantine, una costurera que acaba ejerciendo la prostitución con el único propósito de cuidar a su hija Cossette. Esta malvive en el mesón de los Thénardier, un matrimonio de rateros que no entienden otra forma de vivir que no sea robar y engañar. No muy lejos, se alzan las barricadas y las banderas de Francia, símbolos de la Revolución de un pueblo dispuesto a luchar por su libertad. Dicha rebelión es liderada por Enjolras acompañado de su amigo Marius, un chico que debe decidir si unirse a la Revolución o entregar su amor eterno a una Cossette ya adulta. Esto hará que Éponine, hija de los Thénardier y mejor amiga de Marius, sufra intensamente de desamor.

La duración es de 150 minutos y el precio de las entradas es de 15 euros en anfiteatro y 20 euros en platea.