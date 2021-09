La Ruta de la Morcilla llega a León en octubre

La concejala de Acción y Promoción Cultural de Ayuntamiento de León, Evelia Fernández, junto a la representante de la Asociación de Hostelería de León, Paula Álvarez, han dado a conocer hoy la primera edición de ‘Ruta de la morcilla’ San Froilán 2021 que organiza dicha asociación en colaboración con el Consistorio leonés.

La propuesta tiene como fin presentar la mejor oferta de tapas de calidad, con un ingrediente principal tan típico como es la morcilla leonesa, así como la promoción del turismo gastronómico. La ‘Ruta de la morcilla’ tendrá dos premios: la mejor morcilla tradicional y la mejor morcilla innovación.

Se celebra el 1 al 24 de octubre y los establecimientos participantes ofrecerán sus tapas por un precio de 2.50 euros y el jurado popular que serán los clientes. Los consumidores podrán votar mediante cartillas de participación que les serán entregadas con su tapa, cuando hayan probado al menos cinco de las tapas participantes correctamente selladas por el establecimiento. En los establecimientos indicados tendrán urnas para depositar su voto a la mejor tapa de León.

El concurso tiene un ámbito local y pueden participar cualquier establecimiento de hostelería y turismo dentro de los márgenes de la ciudad de León, sin ningún coste por participar.

Cómo participar

Los establecimientos que quieran participar deberán enviar un mail con el asunto: ’Inscripción Ruta de la Morcilla, San Froilán 2021’ a la dirección de mail: gerencia@hosteleriadeleon.com, con los siguientes datos: nombre del establecimiento y persona de contacto para el concurso.

Una vez correctamente inscritas se les facilitará una ficha de datos para el establecimiento participante y de su elaboración que deberá ser entregada a la organización antes del 28 de septiembre. Acompañado a la ficha de inscripción se adjuntará receta detallada de la tapa presentada, tanto ingredientes, cantidades y elaboración.

Se recomienda que ya que la tapa va a suponer un coste al cliente, es importante ajustarse a la misma tanto en elaboración o cantidades. Recomendamos no ser escasos ni excedernos en cantidades, si alguna tapa no cumpliera estos parámetros se le informará de que no cumple los requisitos.

Todo esto hará que la oferta sea la adecuada para la creación y asentamiento de una ruta que se convertirá en referencia nacional. Así conseguiremos poder cobrar lo adecuado por las tapas, y sobre todo poder diferenciarse de otras líneas y jornadas.