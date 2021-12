El Rodriguez Cleba enamora en Galicia

No sólo el deporte leonés es el Abanca Ademar y la Cultural. Hay muchas más cosas. No es tiempo de recordar aquellos tiempos del baloncesto porque te lleva a que te hierva la sangre. Entre alguien del Ayuntamiento de entonces y de la empresa Agelco guardan el mayor de los secretos; la desaparición de algo tan grande para León como fue su equipo de baloncesto. No hay más. No vale la pena comerse la cabeza más por ello. ¿O por el contrario, sí?.

Hay mucho más deporte, insisto, y muchas más cosas. Entre ellas, el Rodríguez Cleba. Su mérito es enorme. Una cosa es ver jugar a las chicas de Guillermo Algorri en León, y otra, bien distinta, es observar y vivir un partido fuera de casa.

Ahora todo el mundo del deporte en España habla de la selección femenina y del Campeonato del Mundo. Esa no es la realidad del balonmano femenino español verdadero. Está muy bien jugar en Granollers y autoconvencerse que se puede luchar por el oro. Error. Las bases de este bello deporte en nuestro país, distan mucho de ser las de uno como es la todopoderosa Noruega, Francia o Dinamarca.

Galicia es cuna del balonmano masculino y femenino. Son muchos los equipos que disputan distintas ligas, pero el factor dinero les impide luchar con colosos que tienen todo a su favor. Acudir a estas tierras para un periodista es que te reciban con los brazos abiertos tanto el equipo de casa como el de fuera y que acaben diciéndote: "Gracias por venir". Bonito, precioso, e irónico al mismo tiempo.

Rodavigo y Rodríguez Cleba medían sus fuerzas este sábado a las 18:30 horas. Mientras las conversaciones en el Pabellón parecían una sola, el maldito COVID, arrancaba el choque. Sorprendía no ver a Guillermo Algorri en el banquillo. Puñetera pandemia. Su segundo motivaba a las chicas para intentar brindar el triunfo al entrenador que por problemas personales y de última hora no podía desplazarse como a él le hubiera gustado.

El principio fue muy igualado. Pocas distancias entre ambas escuadras. 2-2, 6-6.... El Cleba había probado marcharse alrededor del minuto 10, pero el Rodavigo aguantó el primer tirón e igualó el electrónico.

El técnico local pidió su primer tiempo muerto en el minuto 22 de la fría tarde. Su rival se iba, de nuevo, dos arriba. (8-10). Las gallegas buscaban una y otra vez la portería de Barbara Seco, espectacular portera. Inútil intentona. Castillo, Diez, y compañía ya habían calentado. El marcador se agrietaba. Si había gol de las de casa, la respuesta leonesa era inmediata

Salió en tromba el Rodríguez Cleba en la segunda mitad. La contra, marca por excelencia del Cleba, funcionaba como la mejor de las orquestas. Las gallegas no resistían el ritmo de las que vestían de rojo. 12-19, y tiempo muerto a la desesperada local.

Fue inútil. A partir de ese momento llegó el espectaculo. Ania por un lado, al otro era otra compañera, y otra, y otra... No había forma de detener el juego leonés. De nuevo tiempo muerto vigués. La sangría era total. (13-26, 12 minutos de juego). Las distancias se agigantaron hasta llegar al contundente resultado final

El Rodriguez Cleba partió a las 12:30 horas de La Palomera. No paró a comer. Lo hizo en el propio autobús. Llegó al pabellón de "La Bombonera". Luego, ganó y convenció. En otras palabras, enamoró con su balonmano. Ya, con la noche cerrada y cerca de las impresionantes luces de Navidad de Vigo partió hacia casa. A eso de las tres de la mañana arribaba a su destino, la ciudad más bonita del mundo.

Parciales cada cinco minutos: 2-2. 2-4, 6-6, 8-8, 9-12, 10-12, 12-14, descanso, 12-17, 13-24, 14-27, 16-31,18-35, 19-37