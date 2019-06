Se retrasa la constitución del Ayuntamiento por los recursos de Silván y Vox

El Ayuntamiento de León no se constituirá el próximo sábado 15 de junio como el resto del país porque Antonio Silván, actual alcalde y candidato del PP, y Vox han presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

No están de acuerdo con la resolución de la Junta Electoral Central que ratificó el acuerdo de la Junta Local sobre el error de una mesa en el colegio de las Pastorinas que intercambió los votos del PSOE con los de VOX. Así las cosas , la Unión del Pueblo Leonés obtuvo un tercer concejal y Vox se quedó sin representación municipal, al no llegar al 5% de los votos necesarios.

Antonio Silván ha declinado hacer declaraciones sobre la presentación del recurso y ha sido el responsable autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, el que esta mañana ha dejado el asunto en manos de la justicia, sin entrar a valorar la decisión del alcalde leonés.

Desde Vox, su presidenta Elena Merino critica la Ley electoral, que por muy pocos votos, les deja fuera del ayuntamiento.

Antonio Silván, con 9 concejales, contaba con el apoyo de Ciudadanos (4) y Vox (2) para continuar en la Alcaldía.

No obstante, Ciudadanos no se moja y espera a la resolución judicial. La candidata Gemma Villarroel añade que están dispuestos a dialogar y negociar con todos . No se implica en el revuelo que se ha formado en el Ayuntamiento de León.

Ahora toca esperar al 5 de julio para la constitución del ayuntamiento. El candidato de la lista más votada, el socialista José Antonio Diez, con diez concejales está dispuesto a gobernar en minoría, ofreciendo diálogo al resto de formaciones políticas.