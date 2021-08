El regreso de Semedo se espera para noviembre

No tiene suerte el Abanca ademar. Está claro. No tiene fortuna Leandro Semado. Aún es más obvio. Cuando comenzaba la fase decisiva de recuperación, el primera línea de Manolo Cadenas sufrió un ataque de apendicitis. El jugador estaba en el momento de potenciación de su tendón de aquiles. El objetivo era el regreso a las pistas en octubre, pero la recuperación se ha tenido que detener. El jugador de Cabo Verde ha tenido que pasar por el quirófano y eso, ha hecho frenar el tratamiento definitivo del aquiles, porque muchos de esos movimientos afectaban con dolor a la zona del apéndice. La operación ha sido un éxito y no ha habido complicaciones. De ahí, que sea únicamente un mes lo que se postponga su regreso a las pistas.

En ningún momento ha perdido la sonrisa Leandro. Estos días se le ha podido ver en los entrenamientos y su respuesta a la pregunta de los medios sobre su estado, era casi siempre la misma. El internacional levantaba el pulgar arriba, y su sonrisa iba de oreja a oreja. Desde los servicios de fisioterapia del club, se pide tranquilidad y se achaca a la mala suerte, como no podía ser de otra manera, el ataque de apendicitis. Mientras, Manolo Cadenas entrena con lo que tiene disponible, pero considera a Leandro Semedo un jugador indispensable, tanto en ataque como en defensa.

Durante una parte de la campaña pasada, Semedo ya había tenido algún problema en el tendón de aquiles roto y ya operado. Durante esos momentos se le mandó parar al jugador, pero la mala suerte de cebó con él. Los mejores instantes de la temporada anterior del Abanca Ademar coincidieron con una serie de viejes y la disputa de la Copa del Rey. Ahí fue cuando los leoneses llegaron a la final y el deportista rompió su tendón en las semifinales. Ahora sólo cabe pensar con futuro en el optismismo.