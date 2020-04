Se registran 59 casos nuevos y el número de fallecidos se eleva a 127 en León

La Consejería de Sanidad, como cada día, facilita los datos actualizados del coronavirus en la provincia de León. Ha sido un “jueves negro” con incremento de casos nuevos y de fallecimientos. Se registraron 59 casos nuevos y el total de confirmados se eleva a 1.066.

En cuanto a los fallecidos hay que sumar 19 en las últimas 24 horas, llegando a un total de 127 personas muertas por el Covid-19. Las altas médicas se elevan a 276.

Entre los fallecidos hay que lamentar la muerte del coordinador del centro de salud de Eras de Renueva, en León capital, Antonio Gutiérrez, que llevaba casi un mes ingresado en el hospital.

El Colegio de Médicos de León y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han lamentado su muerte y han trasladado el pésame a su familia y amigos.

En este estado de alarma, las actividades básicas asistenciales como la atención de urgencias, en UCI, coronarias, oncología, hospital de día, cirugías urgentes, están aseguradas.

En la actual situación de confinamiento social, desde la autoridad sanitaria se quiere recordar la importancia de quedarse en casa y, en este sentido, hay que insistir en que los usuarios con citas programadas no urgentes en el ámbito de la Atención Primaria no deben acudir directamente a su centro de salud, ya que serán contactados telefónicamente por los profesionales sanitarios correspondientes para atenderles y valorar si es necesario o no que el paciente acuda a dependencias asistenciales.

Por tanto, el usuario no debe ir al centro de salud si así no les es indicado.

Para la mejor gestión de esas citas desde Atención Primaria es fundamental que los datos de contacto de los ciudadanos estén actualizados; con este fin está disponible, tanto a través de la app 'Sacyl Conecta' como en la web de Salud Castilla y León https://covidapps.saludcastillayleon.es/COVI/datos-contacto , la opción para modificar el número de teléfono y el correo electrónico.

Sacyl facilita en sus domicilios a los pacientes que así lo precisen la medicación de dispensación hospitalaria y la recogida de tratamientos crónicos en las oficinas de Farmacia, habiéndose ampliado hasta dos meses la disponibilidad de estos fármacos.

Se recomienda a los usuarios de telefonía móvil el uso de esta aplicación, disponible en Android e IOS, que incluye alertas de todo tipo, en especial sobre el coronavirus y otro tipo de nuevos servicios no disponibles en la versión anterior (‘Sacyl Cita’)

La atención telefónica a los ciudadanos sobre el nuevo coronavirus continúa tanto en el ámbito de la Atención Primaria como a través del 900 222 000 sobre el nuevo coronavirus: en Atención Primaria hay que llamar al centro de salud correspondiente de cada usuario y elegir, tal y como se indica en la locución de inicio, la opción 0; y asimismo, el teléfono 900 222 000 de atención ciudadana sobre el nuevo coronavirus funciona las 24 horas del día.

La recomendación es que las personas con una situación clínica susceptible de la COVID-19 contacten a través de estas vías telefónicas antes de acudir a un centro asistencial.

Por ello, quédate en casa y frena la curva