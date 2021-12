Quiñones se apunta a defender la bandera del Partido Popular

Suárez-Quiñones se pone a disposición del PP para “defender un proyecto de ilusión, renovado y con nuevos impulsos”. El PPCyL llevará a su XIV Congreso Autonómico la ponencia ‘Castilla y León moderna’ para construir una Comunidad “más atractiva, con mayor actividad económica y mayor empleo”.

Estoy a disposición del proyecto de ilusión, renovado, con nuevas personas y nuevos impulsos. Me apunto a defender la bandera del Partido Popular y de la nueva Castilla y León que abandera con un proyecto integrado por personas con impulso e ilusión en las que creo”. Estas fueron las palabras con las que Juan Carlos Suárez-Quiñones se refirió hoy en León a su posible presencia como cabeza de lista en la candidatura de los populares de León para los próximos comicios autonómicos, que se celebrarán el 13 de febrero. No obstante, quiso dejar claro que dichas listas “todavía no están elaboradas”.

El ‘popular’ acudió hoy a León para presentar la ponencia ‘Castilla y León moderna’ que llevará como coordinador al XIV Congreso del Partido Popular de Castilla y León, que se celebrará los días 15 y 16 de enero en la capital leonesa para “elegir la nueva ejecutiva autonómica y establecer las líneas estratégicas de las políticas que el partido pretende ofrecer a los ciudadanos”.

Esta ponencia, junto a las otras dos que se llevarán y que son ‘Castilla y León protege’ y ‘Castilla y León futuro’, ya han sido remitidas a los 1.212 compromisarios, que tienen de plazo hasta el próximo martes, 4 enero, para presentar enmiendas.

La ponencia coordinada por Juan Carlos Suárez-Quiñones está conformada por un total de 201 propuestas estratégicas, divididas en cinco áreas principales –economía y competitividad, CyL conectada, CyL forestal y natural, CyL verde y circular y CyL turística y patrimonial– en aras de construir una Comunidad Autónoma “distinta, avanzada, moderna y que mantiene el respeto a sus traiciones y valores pero que pretende avanzar hacia unos nuevos dictados de modernidad que la hagan más atractiva, con mayor actividad económica y mayor empleo, para que merezca la pena vivir en ella.

En cuanto a la economía y la competitividad, se presentan 80 propuestas con las que se pretende que la economía esté “preparada para salir de la crisis, construir una nueva sociedad cohesionada, verde y digital, intensificar y potenciar el crecimiento, crear empelo y buscar la resiliencia en materia económica y social para que sea una Comunidad Autónoma con calidad de vida y futuro”.

Este área se divide, a su vez, en cinco bloques en los que se aborda la transformación económica y el cambio del modelo productivo, el aprovechamiento de las capacidades y sectores estratégicos, la apuesta por la innovación y la competitividad, la retención del talento y la potenciación de las capacidades y recursos del medio rural.

Otras 41 propuestas se presentan en el área ‘Castilla y León conectada’, con la que se pretenden abordar, entre otros asuntos, las infraestructuras y comunicaciones de la red viaria, el transporte público y la movilidad, la logística a través del Eje Atlántico y su extensión al norte y la conectividad digital como “elemento de lucha contra la despoblación”.

En el apartado de ‘Castilla y León forestal y natural’ se presenta una veintena de medidas que pretenden “modernizar el patrimonio natural e impulsarlo a través de su aprovechamiento inteligente y ligado al medio rural, a la lucha contra la despoblación y a un impulso turístico”, así como “modernizar su gestión con con nuevas tecnologías, modernizar los procedimientos administrativos, modernizar la normativa y modernizar la política sectorial”.

La ponencia coordinada por Juan Carlos Suárez-Quiñones también propone un total de 23 estrategias dentro de ‘Castilla y León verde y circular’, dirigidas a “una transición justa, colaborar en el cambio del modelo energético y económico con medidas de control de la contaminación, potenciación de energías alternativas con recursos no deslocalizabes, crear espacios industriales y aprovechar los fondos europeos para una mejor reutilización y reciclaje de los residuos y su aprovechamiento energético y para la restauración de las zonas degradadas por la minería”.

Finalmente, el último apartado de la ponencia, titulado ‘Castilla y León turística y patrimonial’, presenta 37 medidas para apostar por el turismo tradicional, la gastronomía y un nuevo turismo “singular y conectado” con “apuesta por la sostenibilidad, la internacionalización con la tauromaquia como patrimonio cultural y el deporte como elemento importante para construir valores”.





