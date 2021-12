"Cultural, por lo que más quieras, alégrame el día"

Siete de la tarde. Hora zulú. Se juega una batalla a vida o muerte en una ciudad llamada Zamora. Los locales necesitan los tres puntos para intentar salir de la zona de descenso, los visitantes para olvidar lo del pasado domingo y volver a soñar.

A pesar de todo lo ocurrido, queda un mundo para que acabe la liga y si la Cultural fuera capaz de jugar un buen partido y sobre todo, lograr la victoria, todo cambiaría. Es la ley del maldito o bendito futbol. El cielo y el infierno está a un paso. ¿Por qué no pensar con que nuestro equipo comience a darnos alegrías? ¿Por qué no tener un pensamiento positivo?. No al negativismo. Sí al optimismo.

Los títulares de la prensa escrita zamorana habla de urgencias del rival leonés. Así, La Opinión de Zamora titula en la previa del encuentro de la siguiente manera: "Ganar a la Cultural, una obligación para el Zamora".

Se habla en distintos foros de la posibilidad sobre que se cuestione a Ramón González. No lo merece el técnico. Su vida es el fútbol y está más que entregado a la causa. El entrenador, en la rueda de prensa anterior al día "D", habla de esta manera: "Lo afronto como un partido más, no como un día delicado, de haber ganado el pasado fin de semana al Celta B, afrontaríamos este partido con más confianza. No es una final, es un partido importante".

LA CLAVE: Dejar la portería a cero. EL ARMA SECRETA: Aaron PIñan. EL MIEDO: No se nos da bien jugar fuera de casa y tampoco el jugar contra equipos de la zona de abjo. LO MEJOR: Es posible revertir la situación. LO PEOR: Una derrota. Sería muy difícil de asmilar y dejaría la moral blanca antes del partido de Copa, con la moral del culturalismo muy tocada.





ALINEACIONES PROBABLES

Zamora CF: Mapisa; Parra, Piña, Xisco, Cordero; Astray, Kepa, Carlos Ramos, Luque; Jorge Fernández, Losada. Cultural:Sotres; Mangana, Jon Ander, Rodri, Empis; Gaztañaga, Moreno, Solís; Nahuel, Ketu, Percan -ÁrbitroSesma Espinosa (Colegio Riojano) -IncidenciasRuta de la Plata. 19:00 horas. (15 minutos antes COPE LEÓN y COPE ZAMORA).