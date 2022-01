La prioridad de UPL es el fortalecimiento del sistema sanitario

El candidato leonesista a las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha hecho una reflexión sobre lo que está sucediendo en la campaña electoral, que ha calificado de “los “VIPs”, los Very Important People, porque no se sabe nada de los candidatos a las Cortes por León, pero si sabemos cómo se pueden hacer fotos los candidatos madrileños, nacionales y sobre todo cómo se las pueden hacer con vacas, terneros y pollos” ironizó el leonesista, quien considera que es una falta de respeto a los leoneses y a los propios número uno de cada candidatura que ni siquiera aparecen en las fotos, lo que indica un poco lo que siempre hemos dicho desde UPL: les importa muy poco lo que pasa en esta provincia y la Región Leonesa.

Centrando su discurso en la Sanidad, afirmó Santos, tras criticar la debilitación del sistema sanitario por las políticas del Partido Popular, la importancia de fortalecer el sistema sanitario y desde UPL anunciamos que desde el primer dia,”si tenemos el peso político suficiente para ello, exigiremos que se abran todos los consultorios locales, esos que decía Mañueco que estaban abiertos, pese a no estarlo desde marzo.

También obligaremos a atender las necesidades de los trabajadores sanitarios a quienes es necesario fidelizar para que no se vayan cuando finalizan sus estudios buscando mejores condiciones laborales, porque la precariedad laboral y la temporalidad exigen que tengan que desempeñar su carrera laboral en otros lugares.

Haciendo referencia a las infraestructuras puso sobre la mesa Santos las “cinco acciones que exigiremos de forma urgente siempre que tengamos incidencia en las políticas de gobierno:

Ampliar y reformar de una vez por todas el centro de salud de Cistierna, de Pola de Gordón y ejecutar el centro de salud de Sahagún, porque son tres cabeceras de comarca que llevan mucho tiempo con una deficiencia importante en lo que son sus infraestructuras.

Otro asunto urgente es la radioterapia del Bierzo y no con 58.000 euros como presupuestaron, vamos a aportar la suficiente partida presupuestaria para que esto sea efectivo y no para que se privatice, que es lo que pretende Mañueco y el Partido Popular.

Y la última infraestructura a la que vamos a dar prioridad, sobre todo para sacarle los colores al señor Igea, a la señora Verónica Casado y a Ciudadanos, vamos a ampliar las UCIs del Hospital de León y lo haremos ya y sin excusas baratas y para demostrar la vergüenza de lo que ha hecho el equipo de Ciudadanos y el Partido Popular desde la Junta de Castilla y León.

Favoreceremos que los servicios de pediatría en esta provincia cuenten con los profesionales que necesitan.

En último lugar elaboraremos un mapa de ordenación en cuanto al servicio de ambulancias, UVIs móviles para toda la Región Leonesa y centrado en León con actuaciones en Riaño, Villablino y Sahagún.

Santos considera que Mañueco es el mayor hipócrita político que ha dado Salamanca. El leonesista considera gravísimo e indignante las palabras del candidato del Partido Popular.

En relación a las declaraciones vertidas por Alfonso Fernández Mañueco sobre que la culpa del cierre de las minas era de los pactos de UPL, ha afirmado el leonesista que “me parece gravísimo, indignante y sobre todo propio del mayor hipócrita político que ha dado Salamanca, porque hay que ser mentiroso para echar la culpa al único partido que desde el primer día y sin dar bandadas, que ha estado defendiendo la minería, el empleo en las cuencas mineras, y ha sufrido los continuos atracos y latrocinios del Partido Popular cuando gobernaba la comunidad autónoma, del Partido Popular cuando gobernaba el Estado y del Partido Socialista también cuando ha gobernado este país. Por lo tanto al señor Mañueco, que se ha olvidado del ministro Soria, de cuando Juan Vicente Herrera lloraba y pedía perdón por lo que el Partido Popular había hecho a las cuencas mineras solo le puedo decir que todo mi desprecio por jugar con el dolor de tanta gente en las cuencas mineras, y pedirle que de una vez por todas se ponga a trabajar y deje de esloganes baratos, simplistas y puro marketing político, es hora de que de alguna forma, si no es el, alguno de su equipo aporte alguna solución para esta tierra que tanto lo necesita. Y me gustaría haber oído a Mañueco hablar de cuáles son sus propuestas para generar alternativas en Cistierna, Sabero, en la Montaña Central, Laciana o El Bierzo y no he visto absolutamente nada, como no puedo esperar absolutamente nada de lo que haga el equipo de Alfonso Fernández Mañueco.