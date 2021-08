El portero Bomastar es baja para la Copa de Castilla y León

De nuevo, no tiene fortuna el Abanca Ademar. Este fin de semana (sánado y domingo) se disputa el primer torneo oficial de balonmano para los nuestros. El lugar de la cita, el pabellón municipal de los deportes de León. Pues bien, la escuadra que entrena Manolo Cadenas no podrá contar con su portero titular. Milan Bomastar ha tenido que regresar a su país para resolver problemas con su visado. De no hacerlo, peligraría muy y mucho que defendiera la portería del Ademar en la Supercopa contra el Barcelona o en la Liga Asobal dentro de dos semanas. Milán ya se había incorporado a los entrenamientos del primer equipo el 9 de agosto y no ha habido otra manera que regresar para rerolver en la tesitura en la que actual se encuentra.

El griego Papantonopoulos y el canterano Carlos Honrado serán los encargados de sustituir al balcánico. El onjetivo marista no es otro que volver a ganar la Copa y de esta forma quedársela en propiedad. El que ya ha podido entrenar junto al resto de compañeros es Santista. El brasileño lo tiene todo para ser el privote titular y su retraso en llegar a España ha sido por culpa del COVID y de lo difícil que resultaba que se te facilitará un pasaporte.

El Abanca Ademar. como organizador, ha decidido abrir tanto para abonados como para público en general el pabellón municipal de los deportes con un 30 por ciento del aforo como manda la ley por causa de la pandemia. Los precios para las semifinales y la final serán de 20 euros, mientras que los abonados tendrán libre acceso.

Los tres medallistas juveniles dispondrán de unas breves vacaciones donde ya lucen la medalla de bronce del campeonato de Europa. Por otra parte, el excapitán Carou ha fichado por el Oviedo de Primera Nacional aunque vivirá en León.