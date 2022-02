La Policía salva a una mujer que había sufrido una bajada de azúcar

La Policía Nacional de León asiste a una mujer con un episodio hipoglucémico en su domicilio. La rápida actuación de una patrulla de la Policía Nacional en León ayuda a salvar una vida.

En la mañana del día de ayer se recibe en el Centro Inteligente de Mando Comunicación y Control- 091 de la Policía Nacional de León la llamada de auxilio de una mujer en la que requería presencia policial urgente ya que su madre no respondía a sus llamadas ni abría la puerta del domicilio y podía oír como en el interior de la vivienda su hijo menor de dos años no dejaba de llorar, temiendo que hubiese pasado algo grave.

Con la máxima premura un indicativo de atención al ciudadano se dirige al lugar comprobando que la puerta de la vivienda se encontraba cerrada con llave y se oía llorar incesantemente a un niño en el interior de la misma. Recabada toda información precisa por parte de la alertante sobre el delicado estado de salud de su madre, quien en el día de ayer había sufrido una crisis hipoglucemia y que a pesar de no encontrarse muy bien no tuvo más remedio que dejarle a su cuidado al bebe ya que su otro hijo pequeño está ingresado en el hospital y debía pasar la noche con él , la dotación policial procede a franquear la puerta comprobando como en el interior de la misma en una de las habitaciones se encontraba la mujer en estado semiinconsciente y con el pulso muy débil, sin ofrecer respuesta a estímulos y con una visible rigidez en algunas partes de su cuerpo. Por su parte el menor se encontraba bien y no requería asistencia médica urgente.

Desde CIMACC- 091 se comisionada inmediatamente una ambulancia al lugar de los hechos, si bien hasta la llegada de la misma los agentes y siguiendo instrucciones telefónicas del personal sanitario comienzan la reanimación de la mujer colocándola en posición lateral de seguridad, comprobando con un glucómetro el bajo nivel que la misma presentaba y a falta de otro recurso más preciso en el lugar le administraron una solución de agua y azúcar bajo la lengua. Con la oportuna y eficaz realización de esa primera asistencia consiguieron que progresivamente comenzara a recuperar poco a poco la consciencia hasta la personación de los sanitarios a los cuales trasladan las maniobras de auxilio practicadas con las que se consiguió estabilizar a la mujer hasta su trasladado al Hospital universitario de León.

–