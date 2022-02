La Policía Local controlará las terrazas al detalle

La Policía Local de León realizará una campaña específica de control de terrazas. Los agentes vigilarán el cumplimiento de la normativa y la instalación de veladores en los aparcamientos, así como la limpieza de los espacios.

Los veladores que no se usen tendrán que ser retirados.

La Policía Local de León realizará una nueva campaña específica de control de las terrazas y veladores para vigilar el cumplimiento de la normativa municipal y de las medidas aprobadas por decreto aprobado para la ampliación de las instalaciones durante la pandemia.

Los agentes controlarán la instalación de las terrazas para determinar el ajuste a las autorizaciones de veladores, el uso y señalización de las terrazas ampliadas en los estacionamientos y el cumplimiento de la normativa de recogida y limpieza de las instalaciones.

Esta campaña especial intensifica las medidas que, de oficio, realiza la Policía Local en sus turnos de trabajo, e incidirá en la retirada de los veladores que no son utilizados en casos de cierre de establecimientos o por el menor uso de los veladores, cuyo número fue ampliado para cumplir con la normativa de distancia social durante la pandemia.

El intendente jefe, Miguel Ángel Llorente, indicó que es necesario controlar que no existan distorsiones en la instalación ya que se han detectado casos de señalización de terrazas en aparcamientos que no son utilizadas en semanas y que generan un problema para los vecinos de los barrios que sufren esa reducción de plazas de aparcamiento. La Policía lleva semanas advirtiendo a los establecimientos para que retiren el mobiliarios y elementos auxiliares que no utilicen bien por cierre provisional o definitivo del bar o por falta de personal para atender la terraza.

Asimismo, se procederá ya a sancionar a los establecimientos que no cumplen con la normativa que obliga a la limpieza total de la zona de terrazas, especialmente de las ubicadas en aceras o zonas peatonales, después de semanas de advertencias a los propietarios, en algunos casos reincidentes pese a los avisos policiales.

SUCESOS

Por otro lado, la Policía Local de León intervino el viernes, a las 5.45 horas, en una agresión en la confluencia de la calle Burgo Nuevo con Independencia. A la llegada de la patrulla se observa a siete jóvenes, dos de ellos menores, agrediendo a otro varón, por causas que se desconocen, y los agentes consiguen retener a los jóvenes y tomar nota de sus datos.

Además, los efectivos tramitaron tres denuncias por comportamiento antisocial. La actuación se produjo a las 6.50 horas en la calle Arco de Ánimas donde se encontraban tres jóvenes dando patadas y derribando las vallas del cerramiento de la obra que hay en esa calle.

Identificaciones y alcoholemia

Los agentes también realizaron anoche la identificación preventiva a un grupo de jóvenes en la calle Burgo Nuevo sobre 2.30 horas y a uno de ellos se le intercepta una bolsa con una sustancia vegetal (marihuana) por lo que se procede de tramitar la sanción correspondiente por tenencia de estupefacientes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los efectivos municipales además llevaron a cabo otra identificación preventiva a las 5.25 en Ordoño II a dos chicas y se formaliza la sanción porque circulaban ambas en un VMP.

Finalmente, la Policía Local de León instruyó las diligencias a tres conductores por dar positivo en las pruebas de alcoholemia cuando circulaban por las siguientes calles: Ordoño II, Independencia y San Juan de Sahagún.