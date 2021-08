El plan de asfaltado llega a la calle Álvaro López Núñez

El Plan de Asfaltado continúa en los barrios y en el centro afectará especialmente a la calle Álvaro López Núñez.

El Plan de Asfaltado entra en una semana intensa, con actuaciones en el centro y en barrios de la ciudad, lo que alterará el tráfico ordinario.

En concreto, las obras de asfaltado se llevarán a cabo el barrio Mariano Andrés Norte, en las calles de Pico Agujas, Cepeda, Torre Llambrión y Restituto Ruano. En el barrio de Cantamilanos, a las calles Cantamilanos, Laceana, Monte Silencio, Ponjos, Gaudí, Cebolledo, Rebollar y Cueto Albo. En el barrio de la Palomera, calles Antonio Pereira, Vegamián, Santa María Josefa y Nocedo. Y, además, en las calles General Portocarrero y Álvaro López Núñez.

Calle Álvaro López Núñez

En este sentido y con motivo de las obras de asfaltado de la calle Álvaro López Núñez, la disposición del tráfico sufrirá las siguientes modificaciones:

1- La calle de referencia quedará cerrada totalmente al tráfico mientras duren las obras de fresado y asfaltado, previsiblemente hasta el próximo viernes día 13.

2- Los vehículos residentes de las calles Federico Echevarría, La Vecilla, Rafael M. de Labra y Bilbao (fase 1) accederán a los garajes a través de la C/ F. Echevarría y saldrán por la C/ Bilbao, cuya circulación se habilitará en sentido contrario hacia la C/ Ramón y Cajal.

3. Los vehículos residentes del tramo comprendido entre la glorieta de la Avda. Asturias y la C/ Cruz Roja de León (fase 2) podrán acceder y salir de los garajes por dicha vía, cuyo paso quedará restringido mientras duren las tareas de asfaltado.

Selección de calles

Las calles objeto de actuación han sido seleccionadas por los servicios técnicos municipales del Área de Fomento y Hábitat Urbano en función de varios criterios, principalmente de su estado de conservación, incluyéndose el asfaltado de aquéllas que presentan mayores deficiencias y en especial las de más tránsito. Además, se han tenido en cuenta las demandas de las asociaciones de vecinos y presentadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales municipales.