Phytocyst de Drasanvi es el aliado perfecto para combatir la cistitis en verano

Uno de los problemas más comunes durante el verano y, también, de los que más se sufren en silencio, es la cistitis. Aunque es cierto que se trata de un problema que no entiende de sexos, existe un mayor porcentaje de mujeres afectadas con sus síntomas.

Según el Centro de Información de la Cistitis, una de cada cuatro personas sufre cistitis, al menos, una vez al año y un tercio de ellas puede llegar a tener hasta dos episodios

La cistitis es una enfermedad inflamatoria de las vías urinarias inferiores, sobre todo la vejiga, cuyos síntomas más característicos son:sensación de ardor o escozor al orinar, pesadez y dolor en la zona inferior del vientre, ganas frecuentes de orinar o sentir que tenemos la vejiga llena continuamente.

En cuanto a sus principales causas podemos destacar los cambios hormonales, la falta de higiene posterior a las relaciones sexuales, la toma de ciertos antibióticos que pueden desequilibrar la microbiota vaginal, la humedad y el frío, el estreñimiento crónico, el abuso de picante en la comida o factores que dificultan el vaciado de la vejiga, como puede ser un estrechamiento de la uretra.

Afecta sobre todo a las mujeres porque nuestra uretra es más corta, de entre 3 y 4 centímetros, y las bacterias lo tienen más fácil para llegar hasta la vejiga, mientras que la longitud de la uretra masculina mide de 12 a 16 cm y es más difícil que dichas bacterias lleguen hasta allí.

Aunque, es cierto que los casos de cistitis sufren un aumento durante el verano porque solemos hacer más vida en el exterior, no vamos al baño con la misma regularidad, además de que tras los baños veraniegos no solemos cambiarnos el bañador y debido a la humedad las bacterias se hacen hueco en nuestro organismo. No obstante, el consumo de alcohol o una alimentación desequilibrada, el estrés o llevar ropa ajustada pueden ser habituales en cualquier época del año

Desde Drasanvi te recomiendan beber agua y estar bien hidratados por dentro porque así facilitamos la formación y expulsión de la orina y, con ella, de los gérmenes.Siempre que podamos hay que evitar la humedad prolongada tras bañarnos en la playa. Cambiémonos el bañador. Es importante que después de ir al baño nos limpiemos en sentido de adelante hacia atrás para evitar arrastrar los gérmenes desde la zona anal. Y en cuanto a las relaciones sexuales, debemos procurar orinar antes y después.

Es básico mantener una higiene adecuada de la zona vaginal y anal y evitar el uso de productos químicos o desodorantes que nos puedan irritar, así como los baños vaginales que son muy perjudiciales. En Drasanvi han desarrollado un gel íntimo con PH 4.5 a base de aloe vera, caléndula, árbol del té, aceite de lavanda, olivo y hammamelis. Todos ellos, extractos secos ecológicos que nos ayudarán a hidratar, refrescar y nutrir la piel, además de sus funciones calmantes, antibacterianas y antifúngicas. Además, incluye prebióticos que favorece la regeneración de la flora.

En cuanto a suplementos alimenticios, en Drasanvi existe un aliado para combatir la cistitis: Phytocyst. Este suplemento está compuesto principalmente por extracto seco de Arándano Rojo americano, un fruto con gran valor nutricional que impide la adhesión de las bacterias en la pared de las vías urinarias, además de fermentos lácteos y ácido fólico. Es decir, este suplemento no solo trata la infección, sino que también evita su desarrollo.

Drasanvi ha desarrollado dos formatos: en cápsulas y líquido para facilitar su consumo. Por ello, cuando ya tenemos los síntomas debemos hacer una toma cada 12 horas (o de 2 cápsulas u 15 ml si optamos por el formato líquido) y durante unos siete días de manera continuada. Después, dicha toma se reduce a la mitad a modo de mantenimiento durante el tiempo que consideremos oportuno, al igual que si lo tomamos de manera preventiva, que también sería la mitad de la dosis.

Phytocyst está a la venta en farmacias, parafarmacias, herboristerías y en El Espacio Drasanvi de El Corte Inglés.