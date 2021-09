Pérez de Vargas evita el milagro del Abanca Ademar (30-27)

Tuvo suerte el FC Barcelona. Es la única verdad. En el crítico momento de acabar con el equipo de Antonio Carlos Ortega, apareció Gonzalo Pérez de Vargas. De no haber sido así, el Abanca Ademar se hubiera llevado el título. Es una pena e incluso roza la injusticia, pero es deporte y hay que saber digerirlo.

El Ademar jugó un partidazo. Llegó a ir ganando de cuatro goles y se fue al descanso ganando el partido. La implicación de los jugadores fue total, aunque el colectivo fue la clave y un gran primer tiempo del guardameta griego Panos. El acierto de cara a portería era total. Gonzalo hacía mil diabluras desde el extremo y a la contra. Jaime jugaba de todo. De extremo, de central...

Al otro lado, el ritmo catalán no se parecía al de otros años. No lanzaban contraataques y preferían jugar con más control. Ortega no sacó casi a Fabregas. Increible, pero cierto. Así la defensa leonesa se hizo más fuerte y ayudaba mucho a su portero. Sorprendía ver pedir tiempo muerto al entrenador del Barsa. Nadie parecía creérselo, pero los nuestros eran bastante mejores que el todopoderoso campeón de Europa.

En medio, los aficionados de Torrelavega. Con una organización extraordinaria, había leoneses entre el público y la Peña del Barcelona de Cantabria también estaban en la grada. Los neutrales disfrutaron de lo lindo de una gran final.

El equipo de Cadenas comenzó a desinflarse con poco menos de quince minutos para el bocinazo final. El Barsa igualó la contienda y a la tercera ocasión que tuvo se puso por delante. Ahí fue cuando apareció Gonzalo Pérez de Vargas con unos paradones impresionantes. El Ademar no se rindió nunca y tan solo en el último minuto y medio vio que no podía ya con su rival. Una inmensa lástima y un tremendo orgullo para los ademaristas.

