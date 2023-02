Pepe Muñiz dona sus tesoros a la Catedral de León

Pepe Muñiz dona a la Catedral de León más de un centenar de planos de la restauración del silgo XIX y un espantadiablos del siglo XVII.

Los planos pertenecen a los arquitectos Matías Laviña, Juan Madrazo y Juan Bautista Lázaro y son “de extraordinario para la investigación sobre el templo".

El coleccionista José María Muñiz, conocido como Pepe Muñiz, suscribió hoy el convenio de donación al Cabildo de la Catedral de León de más de un centenar de planos, dibujos y láminas del periodo de la gran restauración del templo llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX y la figura de un espantadiablos que podría datar del siglo XVII según los primeros estudios.

El legado de José María Muñiz donado hoy al Cabildo Catedralicio está compuesto por una parte por planos que recogen las estructuras y el montaje que se hizo para las cimbras “en un momento importante para la historia de la Catedral” y una imagen “espectacular” de un espantadiablos.

El coleccionista, que se definió como “un amante de la vida de las cosas”, explicó que los planos hoy donados llegaron a él a través de la viuda de un buen amigo y, ya en su momento, le parecieron “impresionantes e interesantes”, aunque “al no entender de la cuestión”, no les dio la importancia que requerían. Por su parte, le espantadiablos lo compró en un anticuario, ya que Muñiz es coleccionista de marionetas y autómatas. No obstante, no descarta que en sus desvanes “haya otras muchas cosas interesantes para el patrimonio de la ciudad de León”.

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, resaltó la “importancia de preservar el pasado y conservar las cosas que nos hacen comprender lo que contemplan hoy nuestros ojos”, como aquel “momento terrible para la Catedral de León cuando podría derrumbarse” para “poder comprender cómo entonces, sin los medios que hay hoy, se hizo esta maravilla que supuso un segundo nacimiento del templo”.

Un legado de “un extraordinario valor” para los investigadores para que “puedan conocer y descubrir algo que quizá hasta el momento no se haya podido descubrir”, de modo que el de hoy es “un día importante” para “continuar la investigación para la Catedral”.

Planos

Por su parte, el arquitecto leonés Jorge Díaz García Olaya resaltó el “interés” para los historiadores dedicados al patrimonio de los planos donados, que muestran diferentes épocas dentro de la gran restauración del templo llevado a cabo en la segunda mitad del siglo XIX en su mayor parte y que responden a los trabajos de Matías Laviña, Juan Madrazo y Juan Bautista Lázaro.

Los dos planos de Laviña, “los más antiguos de toda la donación”, se corresponden con unos estudios de la fachada sur de la Catedral y muestran la propuesta de reconstrucción que finalmente no se llevó a cabo y la solución del hastial sur antes de su derribo, lo que le dan “un gran valor arqueológico”.

El grueso más importante de toda la colección corresponde a planos del periodo de Juan de Madrazo y, sobre todo, de la intervención de cómo evitar que la Catedral se viniese abajo en aquel momento mediante los encimbrados. Una documentación que aporta “todos los estudios previos y el proceso del arquitecto”.

También se recogen esbozos sobre cómo cambiar la cubrición de las cubiertas de las naves bajas de la Catedral para poder recuperar las vidrieras del nivel del trifolio. Asimismo, existen una serie de replanteos del caracol de la muerte que es la pila que hay a la izquierda en el hastial sur.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Posteriormente, se encuentra también un legado “de gran importancia” sobre los cartones de vidrieras de la catedral. En este sentido, Jorge Díaz resaltó que “son muy importantes desde el punto de vista de la investigación” y detalló que dos de ellos corresponden con dos ventanales, otros al Sur 11 y el Norte 6 y también se encuentran rosas de algunas ventanas y algún rosetón.

Además, también hay dos o tres planos de la época de Juan Bautista Lázaro correspondientes con la Capilla del Cristo de Balmaseda en los que se recogen estudios de cómo realizar la reja.

Espantadiablos

El historiador Iván González explicó que el espantadiablos o espantademonios se trata de una obra que, por sus características formales, se ha datado en el siglo XVII, aunque “no se puede descartar que fuera realizada en el XVIII”. No obstante, “no cabe duda que se mueve en los parámetros del dramatismo barroco”, de manera que la expresividad en su rostro y en su anatomía “se encuentran estéticamente más próximas al sublime cantiano que a lo bello”.

Técnicamente es una obra “muy bien ejecutada” y, tal como señaló la encargada de su restauración, Raquel López Santos, está policromada al óleo y casi sin preparación. “Una pieza de primer nivel” cuya gestualidad “podría encajar en la intencionalidad aprotopaica “. Los tejidos de la escultura podrían ser “perfectamente conventuales”, por lo que la pieza “parece que procede de un monasterio del XVI”, debido a algunos restos de cera y el calcinado de una de las manos, mientras que el trato de la seda “son de tal minuciosidad y delicadeza” que seguramente “sean factura de una mano femenina”.

“Figuras como esta pudieron formar parte de ciertos ritos para religiosos presentes en el monacato femenino y ciertas desviaciones de la ortodoxia”, señaló González, al tiempo que apuntó que se llevará a cabo un estudio más riguroso y con más minuciosidad”.