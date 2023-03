Pautas para evitar que nos estafen a través de internet

La Guardia Civil expone unas sencillas pautas para evitar ser víctima de una estafa en la red. Para ello, hay que ser muy prudentes con el uso de la información que depositamos en la red, puesto que si no adoptamos una serie de medidas de seguridad apropiadas, seremos vulnerables, y podemos ser atacados por los ciberdelincuentes. Las estafas son los delitos informáticos más consumados en la actualidad.

Se puede contactar con el equipo @ de la Comandancia de León o en el correo electrónico: leon-equipo@guardiacivil.org.

Los delitos más cometidos y de mayor relevancia investigados en esta materia por la Guardia Civil de León son los siguientes:

Estafas en la compra-venta de productos a través de portales de segunda mano o por medio de webs falsas.

Con la finalidad de evitar ser víctimas de una estafa en la compra-venta de productos por internet es conveniente seguir unas pequeñas pautas que disminuyen el riesgo o bien hacen saltar las alarmas para desconfiar:

En el caso de páginas web que vendan un producto que nos interesa es importante “buscar opiniones” sobre esa web. En nuestro navegador favorito buscar “opiniones mejoroferta.com” y en caso de ser una web fraudulenta es muy posible que haya opiniones negativas de otros usuarios.

Desconfía de los precios muy bajos. Los precios que están muy por debajo de los de la competencia, es muy probable que se trate de un sitio falso que no entregará el producto comprado.

Utilizar dispositivos de confianza para realizar las compras.

Si el vendedor o comprador quiere comunicarse con nosotros fuera de la plataforma oficial de compraventa, es un posible síntoma de desconfianza.

En caso de usar aplicaciones móviles, siempre descargar la aplicación desde la tienda oficial de nuestro dispositivo.

En las compras de segunda mano, las plataformas más serias y conocidas emplean métodos de pago a través de su propia aplicación. Si el vendedor o comprador nos envía enlaces o solicita datos de nuestra tarjeta es una señal inequívoca de intento de estafa.

En las compras, emplear tarjetas de un solo uso que evitan en caso de una filtración que se pueda emplear por los atacantes.

En caso de duda, es importante dar preferencia a tiendas con buena reputación y bien conocidas por todos, siempre ofrecen una garantía del servicio prestado.

Estafas haciéndose pasar por empleados de la entidad bancaria enviando falsos SMS o llamadas telefónicas.

Con la finalidad de evitar ser víctima de un “phishing” bancario es importante tomar las siguientes precauciones:

Averigua siempre quién te envía los correos electrónicos. Si no conoces al remitente o el dominio no coincide con la empresa o servicio que dice ser puedes estar ante un caso de phishing. Por ejemplo, si recibes un correo en nombre de una entidad bancaria, y el domino del email no incluye el nombre del banco, es sospechoso (el dominio es la palabra que va justo antes del .com).

Si se reciben SMS o email alarmistas son síntoma de intento de estafa: “Tiene un mensaje nuevo de seguridad”, “Detectados movimientos sospechosos”, “Eliminación de cuentas inactivas”, “Ha recibido una notificación”, “Tienes un paquete esperando”

Fijarse bien en el texto, los intentos de estafa normalmente contienen errores ortográficos, vocabulario no empleado en nuestro país y otros detallas que hacen saltar las alarmas.

La entidad bancaria NUNCA va a solicitar nuestros datos de acceso. Ellos ya tienen acceso a nuestra cuenta. NUNCA solicitarán nuestros datos ni códigos recibidos por SMS.

No acceder a los enlaces recibidos por SMS o email.

En caso de que ocurra la estafa, lo que debemos hacer es bloquear la cuenta o tarjeta de crédito, cambiar inmediatamente las contraseñas de acceso y acudir a Guardia Civil o Policía Nacional a interponer la denuncia.