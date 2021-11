Para el PP los presupuestos de José Antonio Diez son falsos y ridículos

El Grupo Municipal del Partido Popular revisa los escasos datos trasladados por el equipo de gobierno PSOE-Podemos sobre el borrador del Presupuesto General del Ayuntamiento de León para el ejercicio 2022. El viceportavoz, Fernando Salguero, junto a los concejales Ana Franco, Aurora Baza y Eduardo Tocino, denuncia la gravedad de estar en manos de un PSOE que no diferencia inversión de gasto corriente. El alcalde Diez ignora todos los proyectos de su programa electoral y fía su destino al programa EDUSI, que consiguió el PP, y al enfrentamiento con la Junta, justamente cuando pierde a propósito, por no querer firmar un convenio, una subvención de 800.000 euros de la administración autonómica, y al dar la espalda al Parque Tecnológico.

El viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Fernando Salguero, ha explicado la postura de los populares tras conocer algunos datos del borrador del Presupuesto 2022, presentado por el alcalde Diez; acusando al equipo de gobierno de “llenarse la boca con el consenso, el diálogo y la participación, cuando la realidad es que no hay nada de esto. Nulo diálogo con la oposición, al menos, con el Partido Popular”.

Un Presupuesto elaborado “sin trabajo ni imaginación porque siguen viviendo de las rentas del PP, que logró en 2017 que León fuera seleccionada en la segunda convocatoria del FEDER de crecimiento sostenible, que asignaba 14.068.685 euros para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado ‘León Norte’”. Esta fue la única propuesta que accedió a los fondos de esta convocatoria dentro de Castilla y León. Y de ella está viviendo el alcalde Diez, “ya que de su programa electoral no ha hecho absolutamente nada, como se puede comprobar, excepto semi-peatonalizar Ordoño con el resultado que todos vemos a diario”.

El Plan Edusi domina las cuentas de 2022, como ya hizo en 2020 y 2021 y veremos en los posteriores ejercicios, porque el equipo de gobierno PSOE-Podemos es incapaz de llevar a cabo ningún proyecto propio.

El alcalde Diez en la presentación del Presupuesto que tuvo lugar ayer presumía de contar con 16 millones de euros en el capítulo de inversión. “Falso, no es cierto”, ha corregido esta mañana Salguero, desglosando las cifras. Esos 16 millones de euros tienen tres partidas, una de 7,2 millones de euros para proyectos Edusi, de los que la mitad los paga Europa así que no es inversión que salga de las arcas municipales; otros 4,2 millones que no son reales porque no se han concedido, perteneciendo al Plan de Resiliencia de la UE; y otros 4,2 millones de los que 3,5 corresponden al contrato de privatización del mantenimiento de la ciudad, que o es inversión. “Así que la inversión real no llega ni a la mitad de lo anunciado por el alcalde, unos exiguos 3,5 millones de euros, como mucho. Una cifra ridícula como ridículo y grave es no diferenciar el gasto corriente de la inversión”.

Parque Tecnológico, 0 euros

Salguero ha puesto sobre la mesa la táctica empleada por José Antonio Diez para gobernar, ocultado su lamentable gestión: “a él le interesa tener la hoguera encendida del enfrentamiento con la administración autonómica, pero poniendo las manos para recibir los millones de euros en subvenciones de la Junta”.

El viceportavoz denuncia que, en esa ‘hoguera encendida’, Diez perjudica gravemente a León y a los intereses de los leoneses: “El Presupuesto no contempla absolutamente nada para el Parque Tecnológico en el ejercicio 2022, cuando el coste prácticamente total de la ampliación lo soportaría la Junta, reclamado por carta y en persona por parte del consejero de Fomento al mismo alcalde”.

Graves mentiras sobre los 800.000 € para erradicar el chabolismo

Tanto el propio Salguero como la concejala Aurora Baza han vuelto a denunciar las flagrantes mentiras que José Antonio Diez dijo ayer sobre la subvención para erradicar el chabolismo en la ciudad.

Por enésima vez, los populares explican al máximo responsable del Consistorio cómo León ha perdido una subvención de 800.000 euros para la ciudad por su culpa: “Solo tenía que firmar para recibir ese dinero, solo. El Partido Popular ya había hecho todo el trabajo antes de las elecciones, en 2019, con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y la Fundación Secretariado Gitano (FSG). El protocolo estaba elaborado y León elegida como la primera ciudad que lograba esta subvención tan importante. Las negociaciones de la Junta y el anterior equipo de gobierno del Partido Popular finalizaban con un borrador de convenio que incluía una dotación de 795.410 euros para acabar con los poblados de Las Graveras y Los Altos del Duero. A pesar de los reiterados avisos, Diez no quiso firmar y el dinero se perdió. No es una subvención anual, como dijo ayer, lo que aún es más grave ya que desconoce los proyectos de la ciudad”.

Los números

La concejala Ana Franco ha desmigado parte de las cuentas del equipo de gobierno PSOE-Podemos, al menos la pequeña parte que ha trasladado al Partido Popular, comenzando con un aviso sobre las posibles ilegalidades: “Seguimos sin tener noticias del cumplimiento de las observaciones que el Ministerio de Hacienda marcó respecto al presupuesto del ejercicio 2020, desconocemos el cumplimiento de las instrucciones de Hacienda en la ejecución del presupuesto de 2021, recordemos que se aprobó sin el informe preceptivo y vinculante así que esperamos que el señor Diez este año pida en tiempo y forma el informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda”.

Ana Franco ha criticado duramente que, a fecha de hoy, la ejecución del presupuesto solo llega al 31.45%, muy lejos del 100%. Además, el anteproyecto del presupuesto contemple una subida de impuestos que no se traduce en una disminución del ahorro, el consumo y la inversión.

“Los presupuestos del PSOE año tras año repiten la misma dinámica, subir impuestos para machacar a los vecinos de León, mientras seguimos pagando la deuda que dejó el PSOE en el año 2011, 237 millones de euros en tan solo cuatro años heredamos del gobierno socialista del tranvía, del que el actual alcalde formaba parte”, insiste Franco.

La edil popular además destacaba las siguientes líneas del Presupuesto:

“Pese a que no se sabe aún como se “corregirá” el impuesto de Plusvalías, José Antonio Díez se inventa un aumento de la recaudación de un 2,08%. Irreal y ficticio”.

“Casi el 50% de las inversiones se corresponden a la estrategia Dusi”.

“El PSOE anuncia un 26 % de aumento de inversión cuando desconoce la cantidad que recibirá de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, es pura ficción”.

“No recogen el incremento del coste de la energía, pese a que el recibo de la luz se ha disparado, el Ayuntamiento de León parece inmune a los que padecemos el resto de los leoneses”.

“Sigue sin reflejar la venta de energía renovable de las placas solares del Palacio de Exposiciones pese al ingreso que supondría para las arcas municipales”.

“La envolvente del Palacio de Congresos es inaplazable, el gasto anual que supone el actual sistema de arriestramientos tiene que invertirse en la ciudad”.

“El Fondo de Contingencia se puede llevar hasta el 2% de los gastos no financieros. ¿Por qué solo utilizan el 1%?”.

“Por áreas, a título de ejemplo, disminuyen las partidas de Juventud (en 51.500€), Igualdad (69.000€), Participación Ciudadana (14.500€) Deportes (220.600€), Urbanismo (1.807.671€), Parque y Jardines (474.678,43€) y Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria (1.036.131€). Faltan 100 trabajadores en el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, no disponen de material y ¿reducen la partida en 1.036.131 €? Es imposible que el servicio funcione”.

“Para la creación de empresas y empleo el PSOE consigna una cifra ridícula”.

“El tema estrella de José Antonio Díez, el tema social, nuevamente irreal, sin Edusi y sin Fondo de Recuperación, las inversiones destinadas a Bienestar Social, Mayores, Centros Sociales o Residencia disminuyen. A José Antonio Díez no le preocupan ni los mayores, ni los menores, ni ningún colectivo. José Antonio Díez desconoce la realidad social o si la conoce prefiere no aportar soluciones”.

“¿Dónde está el programa del Retorno del Talento del que tanto hablaba? 0€.

“Si no fuera por la estrategia Edusi que consiguió el Partido Popular, el PSOE sería incapaz de realizar ni una sola inversión en la ciudad. Los presupuestos son irreales, ahogan al ciudadano incrementando los tributos, multas y sanciones, faltan inversiones en la ciudad, son ficticios”.

Advertencia de Diez a UPL

Fernando Salguero ha finalizado asegurando que este borrador “ha sido preparado con una excesiva precipitación y un poco de chulería también, como comprobamos ayer cuando el alcalde avisaba de que no había margen para sugerencias; avisando a UPL, socio y muleta de Gobierno, que de las enmiendas que les aceptaron el pasado año solo se cumplirá alguna porque el resto son inviables e irrealizables, hasta el punto de recomendarle que se piensen apoyar sus cuentas. De locos. Una muestra del nivel de prepotencia que está alcanzando nuestro alcalde, de prepotencia y soledad, hasta en su propio equipo de gobierno”.