Pablo Mielgo se impone a 61 estudiantes en la Olimpiada Española de Biología

Un estudiante leonés, Pablo Mielgo González, que cursa segundo de bachillerato en el IES Eras de Renueva de León, se alzó el pasado fin de semana con una medalla de oro de la XIV Olimpiada Española de Biología que se celebró en la Universitat de les Illes Balears de Palma de Mallorca de 28 a 31 de marzo, en la que participaron 61 estudiantes en representación de todas las comunidades y ciudades autónomas de España.

El joven formaba parte, junto a Antonio Ruiz Suárez del IES Parquesol de Valladolid y Aida Díez Cañón, también del IES Eras de Renueva, de la delegación de Castilla y León que estaba integrada por los ganadores de las fases locales disputadas previamente en nuestra comunidad autónoma, en las que participaron un total de 161 inscritos.

El resultado es de gran valor ya que se trata de la primera ocasión en la que un alumno leonés consigue ganar un oro en estas exigentes pruebas de Biología a nivel nacional, lo que además le abre la puerta a representar a España en la ‘XXX International Biology Olimpiad’ que se disputará en Szeged (Hungría) del 14 al 21 de julio.

Pablo Mielgo ha querido expresar su agradecimiento a los profesores que le han ayudado en su formación, tanto del Colegio Público Antonio Valbuena como del IES Eras de Renueva, y también a la profesora Rosa Valencia de la Universidad de León (ULE), que se ha ocupado de la organización de la fase local y que acompañó a los representantes de nuestra comunidad a la final de Palma de Mallorca.

“La experiencia ha sido maravillosa, -explica el estudiante-, he tenido oportunidad de conocer a mucha gente con la que comparto intereses, he hecho muchas amistades, y he disfrutado porque no se viven las pruebas con rivalidad, sino en plan amigable”.

Entre las actividades que tuvo que superar había ejercicios teóricos, una salida científica al Parque Natural de S'Albufera, prácticas de laboratorio y una visita al Centro Oceanográfico de Baleares. “La parte aplicada fue bastante difícil, -comenta Pablo Mielgo-, con secuenciación de genes en el apartado de bioinformática, la disección de una abeja, y pruebas también de ecología y bioquímica”

El joven leonés confiesa que aún no tiene decididos los estudios que realizará tras superar las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), aunque se siente especialmente atraído por “el mundo de la investigación”, por lo que entre sus titulaciones preferidas están las de biología y biotecnología.