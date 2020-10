Otro leonés entre los mejores profesores del mundo

Ángel Pérez Pueyo, profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León (ULE) ha sido reconocido como uno de los mejores docentes del mundo en la tercera edición de los prestigiosos Global Teacher Awards, y recibirá su premio el próximo 22 de noviembre en una gala que, aunque inicialmente estaba previsto que se celebrase de forma presencial en la India, se desarrollará de manera virtual por causa de la pandemia de covid-19.

Los premios que concede AKS Awards reconocen a profesores excepcionales y que destacan por su capacidad divulgadora y sus iniciativas educativas más allá de las aulas. Es importante destacar que en el proceso han participado 107 países y se han recibido miles de nominaciones (desde España han sido varios centenares). Finalmente, son tres las candidaturas de cada país que son seleccionadas y que acuden a recoger su premio en una ceremonia que pone el punto final a una intensa ‘semana de inspiración docente’, repleta de actividades y presentaciones.

En el caso de España, el profesor de la ULE ha sido premiado junto a Bárbara de Aymerich, por su trabajo desarrollado desde la Universidad de Burgos, y José María Díaz Fuentes, coordinador de departamento de ciencias en el Colegio Salesianos de Úbeda (Jaén), por su labor divulgativa en Scientix.

UN RECONOCIMIENTO QUE CONFIRMA LA TRAYECTORIA DE PÉREZ PUEYO

EL importante reconocimiento de AKS Awards viene a confirma la trayectoria del profesor de la ULE, que ya el pasado mes de marzo recibió el galardón que le fue concedido en la final de los ‘Premios Educa Abanca 2019’, que le premió como uno de los diez mejores docentes de España en la categoría de Universidad, en el transcurso de una ceremonia que se desarrolló en Santiago de Compostela en el marco del Congreso de Educación ‘Educa 2020’.

Dichos premios, que son conocidos como los 'Goya de la Educación', distinguen a profesorado que destaca por su calidad docente, por su praxis, por su trato con el alumnado y por su preocupación por el futuro de sus estudiantes, y se entregan a los mejores docentes de España en todas las etapas educativas y en cualquier centro de enseñanzas regladas, ya sea privado, público o concertado.

Ángel Pérez Pueyo se ha mostrado sorprendido por este nuevo reconocimiento, “la verdad es que no me lo esperaba”, y ha explicado que su relación con los alumnos en sus cerca de 30 años como docente (17 de ellos en la universidad) siempre ha ido más allá del aula, ya que tal y como ha dicho, “les hago pensar mucho e intento que las clases no les dejen indiferentes”. El secreto quizá se encuentre en su esfuerzo para “transmitirles la pasión para que hagan su trabajo lo mejor posible”.