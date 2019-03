El obispo de León reivindica una exposición de Las Edades del Hombre en Sahagún de Campos

Dos cuadros, pertenecientes a la S. I. Catedral y al Museo Catedralicio, integran la aportación que la Diócesis de León hace a la próxima exposición de “Las Edades del Hombre” que, bajo el título “Angeli”, acogerá la localidad burgalesa de Lerma.

Una muestra que se presentaba esta mañana en el Obispado de León en un acto en el que el obispo Julián López aprovechó para reiterar públicamente la reivindicación que desde hace años viene realizando la Iglesia de León para que la Diócesis sea sede de una nueva edición de “Las Edades del Hombre”. “Quiero recordar e insistir en que la Diócesis de León sólo ha tenido una exposición de Las Edades del Hombre”, afirmó el prelado legionense, para insistir en que “desde que estoy aquí, yo no he dejado de recordar, no tanto a los patronos como a los patrocinadores, muy especialmente a la Presidencia de Junta, que León está esperando todavía, al menos, una segunda exposición”. En este sentido, el obispo Julián López reconoció que “hay esperanzas de que se realice en Sahagún, donde también la ciudadanía y el Ayuntamiento se han movilizado, y existe un cierto compromiso de que sea, si no el próximo año, sí el siguiente, porque Sahagún es una población histórica, importante, con un patrimonio artístico notable, y por tanto reivindico el deseo, que coincide también con el de las autoridades y la población de esa villa, de tener una edición de ‘Las Edades’ en Sahagún”.

A esta petición del obispo Julián López se sumó la jefa del Servicio de Cultura de la Delegación de la Junta de Castilla y León, Amelia Biaín, que participó en este acto de presentación de la próxima exposición de “Las Edades del Hombre” y recordó el “éxito que han tenido todas las ediciones de esta iniciativa cultural”, para concluir con una expresión del deseo de que “en breve ‘Las Edades del Hombre’ se celebren en la provincia de León y en la Diócesis de León, y Sahagún es un buen sitio”.

Y en espera de que la Fundación “Las Edades del Hombre” concrete las sedes de futuras exposiciones, el vigente ciclo cuatrienal 2016-2019 culminará este año con esa XXIV edición que acogerá la villa burgalesa de Lerma, desde abril a noviembre, con el título “Angeli” que presentaba esta mañana en León el director del departamento de Arte de la Fundación, José Mª Vicente, quien indicó que “para esta ocasión se han elegido los ángeles como temática de la exposición, un tema muy bello y sugerente por todas las representaciones simbólicas e iconográficas que la tradición artística cristiana ha dedicado a estas figuras, que constituyen una realidad espiritual que forma parte del Credo católico y de nuestras vidas”.

Al catálogo general de esta exposición “Angeli”, con noventa piezas que se distribuirán entre la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pero (antigua Colegiata) y el Monasterio de la Ascensión de esa localidad de Lerma, la Diócesis de León aporta dos piezas, dos cuadros, ‘San Rafael con el joven Tobías’, obra de Juan de Borgoña II perteneciente al Museo Catedralicio de León y ‘Cristo Salvador vestido de sacerdote’, obra de Diego Valentín Díaz de la S. I. Catedral de León. El delegado diocesano de Patrimonio, Máximo Gómez Rascón, fue el encargado de presentar estas dos obras “una tabla del siglo XVI que representa al arcángel San Rafael cogiendo de la mano al joven Tobías, cuadro de la Catedral de una serie colocada como decoración de la Sala Capitular obra atribuida al hijo de Juan de Borgoña, y otro gran cuadro encargado por el obispo Bartolomé Santos de Risoba y realizado por el artista Diego Valentín Díaz, obra significativa de las corrientes artísticas del siglo XVII”.