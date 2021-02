El obispo de León ofrece el Museo de la Semana Santa y el Seminario para las vacunaciones

El obispo de la Diócesis de León, Luis Ángel de las Heras, ha mantenido una conversación con la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, para ofrecerle el Museo de la Semana Santa y el Seminario Redemptoris Mater 'Virgen del Camino', ubicado en la carretera de Asturias, para llevar a cabo las vacunaciones masivas que se prevén en los próximos meses para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

"Creo que son lugares propicios. Ya hay otros lugares previstos en León, pero vamos a valorar si nuestro Museo de la Semana Santa cumple los requisitos que hacen falta para una vacunación masiva. Lo que hace falta es que haya vacunas, pero desde luego lo vamos a ofrecer. Y también las instalaciones del Seminario, porque allí hay espacios y un gran terreno al aire libre donde también se podría hacer. Las iglesias probablemente no reúnan los requisitos. Y el mismo ofrecimiento lo hacemos para para hacer test o para cualquier otra ayuda que las autoridades sanitarias pudieran necesitar. Mantenemos un contacto directo y aportaremos todo lo que haga falta, pero yo me he adelantado este viernes con esta oferta", ha indicado el obispo de León.

ALCALDE DE LEÓN

Por otro lado, el alcalde de León reclama que se tenga en cuenta el factor de envejecimiento en el reparto provincial de las vacunas. José Antonio Diez explica que más de 12.000 residentes en la capital superan los 80 años y deberían ser prioritarios.

El alcalde ha solicitado a las administraciones que se tenga en cuenta el criterio de envejecimiento demográfico en el reparto de vacunas contra la Covid-19. El regidor señala que la edad es un factor de riesgo de gravedad de la enfermedad y hace mucho más vulnerable a la población frente al contagio de la enfermedad y sus efectos.

Diez explica que León es una de las provincias más envejecida y, por ello, debe recibir un trato discriminatorio positivo en el reparto y administración de las dosis para proteger cuanto antes a estos miles de leoneses que llevan, en algunos casos, un año confinados como única manera de prevenir el contagio.

El alcalde explica que el criterio de población no puede ser el único a tener en cuenta en el reparto de las vacunas pues eso supondría condenar a la espera a estos grupos riesgo de mayores de 65 años que el propio Consejo Territorial de Salud considera prioritario en la vacuna. Por ello, demanda que desde el Gobierno central y desde la presidencia de la Junta de Castilla y León se acuerden medidas que corrijan el déficit de dosis para llegar, cuanto antes, a esta población.

En León, según las cifras del INE, León tiene una población de más de 33.000 personas que superan los 65 años y más de 12.000 residentes en la ciudad han superado los 80 años, una cifra que se considera crítica y que, a juicio del alcalde, debería ser prioritaria en la vacunación y tenida en cuenta a la hora de realizar el reparto y el calendario provincial de vacunación desde las administraciones.