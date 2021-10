Numerosos leoneses siguen reivindicando la autonomía propia

Centenares de personas se concentraron ayer por la tarde en la plaza de Botines de León, frente al Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación, para reclamar la autonomía de la Región Leonesa tras “38 años en el calabozo del castillo” que la han llevado “a la ruina económica, social, poblacional e identitaria para hacerla desaparecer.

Carlos González, el presidente de Conceyu País Lionés, organización convocante de la concentración, explicó que a pesar del parón provocado a las movilizaciones leonesistas, “la gente ha tenido tiempo para pensar y ver la dramática realidad”. Así, tras la manifestación previa a la pandemia “que era de los sindicatos pero la población la hizo leonesa”, hoy vuelven a la calle para “luchar” porque a las instituciones “solo se les puede mover la silla demostrando que se quiere un futuro mejor”.

Un futuro que rompa con “la sangría poblacional” de los últimos años y una crisis económica que se ejemplifica en el polígono de Torneros, donde “cuando ya había empresas que se iban a asentar, aparecieron varios millones para montarlo allí” o en el caso del Parque Agroalimentario del Bierzo”.

Frente a ello, “si el pueblo no espabila” y no lucha “no conseguirá nada”, ya que “la libertad, la democracia y la autonomía no se consiguen con besos”, sino “estando en la calle y dando un paso más”.

Para ello, Carlos González explicó que Conceyu pretende llevar a cabo varias concentraciones seguidas, con una frecuencia aproximada mensual, hasta culminar en la primavera, cuando “se darán unas pinceladas más bonitas, espectaculares y diferentes” para que “la gente y León brillen”, aunque por el momento aún no pudo desvelar nada.

Como “colofón”, el presidente de la formación leonesista avanzó que el próximo año se producirá una gran manifestación “en la que estará toda la sociedad dando el do de pecho para conseguir batir el récord de la manifestación de 1984”, para lo que se mostró convencido de que “la sociedad responderá”, debido a que “no queda otra que no sea salir a la calle para exigir”.

El Bierzo

Respecto al caso concreto del Bierzo, el presidente de Conceyu País Lionés, Carlos González, detalló que “existe un tratamiento especial que aún está incipiente”, pero no descartó la posibilidad de trasladar a la comarca alguna de esas concentraciones mensuales, aunque el interés está en “salir allí donde más gente se pueda convocar”.

No obstante, González puntualizó que ello no quiere decir que “los del Bierzo sean menos leonesistas”, sino que “hay gente del Bierzo que habla llionés en el Bierzo”, donde quiso dejar claro que “no se habla gallego”. “Ya estamos hartos de que nos invadan, por un lado con Castilla, por otro con Galicia y encima subvencionado con dinero de la Junta de Castilla y León, lo que hace la pinza”, apuntó.

En este sentido, respecto a la moción debatida hace unos meses en el Parlamento Gallego sobre una posible adhesión del Bierzo a la Comunidad Autónoma, Carlos González, consideró que “los bercianistas tienen una empanada ‘galega’, porque están metiendo el gallego donde no lo hay”, sino que “buscan su sillón y punto” y “se meten con una aventura que se llama suicidio, como ocurrió con el Brexit”.

Sin embargo, quiso dejar claro que “hay otra gente”, con la que la formación leonesista mantiene conversaciones, que “va mucho más allá y que saben que el único camino que tienen para estar fuertes y representados es con un grupo más grande, que es León”.