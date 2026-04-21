Nuevos récords en las Bolsas: las tecnológicas y el alivio geopolítico impulsan Wall Street

La semana pasada, las bolsas americanas experimentaron una subida explosiva, llevando al S&P y al NASDAQ a encadenar nuevos máximos históricos. En una intervención en el programa "Mediodía en COPE León", Juan Pablo García Valadés, director de Renta 4 Banco León, ha explicado que este cambio de sentimiento se debe a una combinación de alivio geopolítico y buenos resultados empresariales. Según el experto, "el mercado pasó de la ansiedad a la euforia en muy poco tiempo".

Alivio geopolítico y fortaleza empresarial

García Valadés ha señalado que, aunque sería prudente no dar por desaparecido el riesgo, las bolsas han interpretado que el conflicto de Irán "puede encaminarse hacia una salida negociada", lo que ha quitado presión al mercado. Considera que ya no se percibe como un problema sistémico. "Hay ruido, pero no un cambio de tendencia de fondo", ha matizado.

Sin tecnológicas no hay subida posible en las bolsas americanas" Juan Pablo García Valadés director de Renta 4 Banco León

El liderazgo de las tecnológicas

El director de Renta 4 Banco León ha destacado el papel crucial del sector tecnológico como motor de la subida. "Sin tecnológicas no hay subida posible en las bolsas americanas", ha afirmado con rotundidad. Gran parte del avance del S&P en abril proviene de gigantes como Oracle, Tesla, Microsoft, AMD y Palantir, lo que confirma que "el dinero sigue volviendo a la tecnología cuando el entorno mejora".

En cuanto a Europa, la situación es diferente. Aunque las bolsas del continente acompañan la tendencia, lo hacen a otro ritmo. "Europa acompaña, pero no lidera", ha indicado García Valadés. Los resultados más flojos de grandes compañías como Louis Vuitton sugieren que, por ahora, "las bolsas americanas están mejor posicionadas".

Mantener la cabeza fría" Juan Pablo García Valadés director de Renta 4 Banco León

Recomendaciones para el inversor

Para el inversor particular, el consejo de García Valadés es claro: "Mantener la cabeza fría". A pesar de la volatilidad y el fuerte rebote, considera que el escenario de fondo sigue siendo positivo, pero subraya la importancia de estar "invertido, pero bien diversificado" y no dejarse llevar por la euforia. "La disciplina sigue siendo esencial", ha concluido.