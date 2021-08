Nikolai Obolskii: "Vamos a estar muy, muy arriba"

La Cultural ha presentado este jueves a un jugador que tiene todos los papeletas para ser el ídolo de la afición. Nikolai Obolskii, o como le llaman los más cercanos "NIko". Internacional ruso sub 21, se desenvuelve en un más que correcto castellano y el pasado año defendió la camiseta del histórico Barakaldo. Lega a León con todas las ganas del mundo y sus palabras vienen cargadas de optimismo: "Ya he visto como trabajamos y las cosas que hacemos cada día, yo creo que vamos a estar muy, muy arriba. Nunca he tenido tantos mensajes en instagram, en twitter, pero tengo claro que tengo que mejorar todos los aspectos de mi juego, si no fuera así, estaría en el Real Madrid. Si tengo que jugar arriba, jugaré allí, si tengo que jugar de espalda, lo haré, escucharé al mister y haré lo que me diga para ayudar al equipo. Lo que sí puedo decir es que juego con la cabeza, pensando mucho para saber como ganar al rival".

Ricar Pozo, director deportivo de la Cultu, hizo de maestro de ceremonias: "Ya nos sorprendió el pasado año, por la variedad de registro que mantiene en un partido de 90 minutos, es capaz de dar continuidad al juego, tiene remate, con la altura que tiene es capaz de romper al espacio, tiene una calidad brutal técnica que ya lo veréis en el campo, creíamos que no llegábamos porque tenía una oferta de un equipo de Segunda División, y tuvimos la fortuna de lo que parecía que iba a ser una cesión, traerlo en propiedad, tenemos mucha confianza en él y va a dar mucho al equipo.".

La Cultural prosigue su pretemporada. Tras el empate ante la Virgen del Camino a cero, en un choque disputado en Santa María del Páramo, la siguiente parada será el fin de semana en Langreo.