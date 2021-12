Nada de nada en el Reino de León

Otra vez tocó derrota. De nuevo desilusión. Una pena, una inmensa pena. No lo merece el socio, ni el aficionado, ni nadie que sienta pasión por estos colores, La Cultural se empeña jornada tras jornada en enfadar a los suyos. Lo están consiguiendo.

Faltan unos minutos para las diez de la noche. Es un momento muy fastiado para muchos. No paro de recibir mensajes. Hay gente, mucha gente indignada. Soy incapaz de hacer de abogado defensor. No tengo argumentos para defender lo indefendible.

Son muchas las instantáneas que se vienen a la cabeza. Otra vez el final de un partido. Se quedan los chavales nacidos en León a la altura del centro del campo. A su lado, un portero que debió ser un espectáculo de guardameta en el pasado. Charla con sus compañeros del Celta de Vigo. Se nota que hay buen rollo. Al lado sigue Aaron y compañía. La mirada de estos se pierde en el suelo. No encuentran consuelo. Elllos sí representan el culturalismo.

Esta Cultural sigue posicionándose para hacer un especial de los goles encajados en alguna televisión. No le faltarán ofertas. Es imperdonable encajar un gol en el minuto 2 de encuentro. Un consejo, si no quieren ponerse de mala leche no lo hagan. Si tienen curiosidad o controlan su corazón, veanlo. No tiene desperdicio alguno. Es para reir por no llorar.

A partir de ahí, no hay mucho más que contar. El primer tiempo fue una hipérbole a la impotencia blanca. De nuevo, el enémigo presionó a los leoneses a la hora de sacar el balón muy arriba. De esta forma, un Dani Sotres que desesparaba a cualquiera, pegaba arriba. La pelota siempre era para los celtiñas. Onésimo, que de tonto no tiene un pelo, ganó la partida a Ramón en todo momento, que no cesaba de protestar y de vivir su particular "affaire" con los aficionados que tenía detrás del banquillo.

Dos postes de los de Vigo estuvieron a punto de romper la portería local y sentenciar la contienda. Aaron empezó a asumir toda la responsabilidad. El chaval se echó el equipo a sus espaldas demostrándo toda su la valía y el caracter ganador que lleva en sus genes. Javi Fernández, Percan, y Rodrigo acabaron junto al propio Aaron siendo los mejores de una Cultural que debe hacer sonrojar al que hizo este plantilla. Tantos fichajes foráneos, con extranjeros incluidos y los mejores, son los de León. ¿Como puede ser posible? ¿Es comprensible, que un hombre que no puede jugar porque esta lesionado, esté en la convocatoria?.

No lo olvidemos, es la Cultural ejemplo de tantas cosas que parecen increíbles. Esa que hace unos atrás, en medio de un partido, vio que estuvo a punto de caer un pequeño meteorito en su estadio. Todos cometemos errores, está claro, pero otra esperpéntica situación para el anecdotario. Final de la primera parte. Los locales se arremolinan junto al árbitro para decirle que ha pitado en el minuto 44 el fin del primer asalto. El colegiado les dice que es correcto. El problema está en los cutres marcadores electrónicos. La persona que puso el contador a funcionar lo hizo unos segundos más tarde.

Injustamente los blancos pudieron empatar antes del epitafio. Parada de un gran guardameta (ya lo quisieramos para nosotros) e infinitos rechaces. No estaba el gran Fernando Fernan Gómez para meter el gol con el culo y no había tiempo para más. Bueno sí, para observar como iba a poner una última falta Dani Sotres con ritmo cansino y no la pudo sacar. Somos muy torpes. El colegiado pitó el final.

Lo peor del partido: Sotres, el error de Castañeda y el jugador que lleva el número 9.

Lo mejor del partido: El resto del partido de Castañeda, y los leoneses, esto es, Aaron Piñán, Javi Fernández, Percan y Rodrigo.

Inmejorable: El público.

Imperdonable: El director deportivo de la Cultural. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se equivoca con la confección de la plantilla. Debería dimitir. No la hará. No puede prescindir del dinero que cobra, como es normal. Felipe Llamazares debería despedirlo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El consuelo: Ramón González en rueda de prensa: "Ahora toca ir a ganar a Zamora".

La frase: De los múltiples mensajes enviados a la Cope por oyentes de México, Miami, e incluso de un policía leonés que trabaja en la embajada española en Rusia, uno enviado por un leonés muy enfadado y con mucha guasa: "Carlines, cuando vayas a Vigo traeme unos mejillones, que los calamarez vienen sólos".