Música, teatro, danza y circo se dan cita los días 24 y 25 de julio en el Festival Vecindario 24001

La concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el Festival Vecindario 24001 que llevará la música, el teatro, la danza y el circo a la calle los próximos días 24 y 25 de julio. El festival organizado por el Programa Es.pabila de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León y comisariado por el Colectivo NÖCK, acogerá a más de cuarenta jóvenes artistas de diferentes disciplinas artísticas: teatro, danza, circo y música. Vera López ha estado acompañada de los organizadores Magali Labarta y Manuel Alonso.

El evento artístico se celebrará en distintos espacios públicos del distrito 24001, en la zona centro de la ciudad de León de esta primera edición del Festival Vecindario o Festival de las Artes en Calle.

Según ha explicado Vera López, el objetivo del festival es llenar de arte las calles de diferentes zonas de la ciudad de León. “Queremos que la actividad cultural llegue a todas las personas, especialmente a los colectivos jóvenes y por ello, este festival en la calle da la posibilidad a la ciudadanía conocer diferentes vertientes artísticas del panorama nacional”, ha matizado.

Los espectáculos se realizarán en horario de 20.00 hasta la medianoche en la jornada del viernes y a lo largo de todo el día en la del sábado. Además, las propuestas serán para todos los públicos y se velará por la seguridad de los asistentes debido a la actual situación de emergencia sanitaria.

El programa dará comienzo el viernes día 24 de julio a las 20 horas, en la Plaza de las Cortes Leonesas, con la actuación de la compañía de danza contemporánea Esa Gente con el estreno absoluto de la pieza Per Se. Para esta obra los fundadores de la compañía, María Casares y David Tornadijo, cuentan con la colaboración del músico leones, especializado en la música Folk y tradicional, Nacho Martínez. Se realizarán dos pases de la obra para favorecer el uso de las medidas de prevención sanitaria en cuanto a control de recinto y aforo.

A continuación a las 23 horas, en la misma plaza, se subirán al escenario de Vecindario la banda gallega Macheta Supah Sound, adalides de los sonidos afrobeat y con fusiones del panorama nacional, con diez músicos en escena.

Las propuestas para el sábado

Las actividades del sábado darán comienzo a las 13 horas, en la Plaza de las Cortes, con un estreno circense en la ciudad. La compañía Cirk About It se embarcará en un viaje de malabares y acrobacias adentrándose en el mundo del séptimo arte con la pieza Un día de Cine. A las 14 horas, como no puede faltar en ninguna fiesta vecinal, la charanga leonesa La Pacharanga Sound León amenizará la mañana hasta la hora de comer.

La jornada se retomará a las 18 horas con tres obras de microteatro. Tres compañías salmantinas reunidas bajo el sello de La Malhablada, espacio teatral y productora independiente de la capital charra, actuarán a pie de calle en el ámbito de la calle Ordoño II. Las obras son: Simca 1000 de la compañía Jes Martins, La rinitis del Aura de la Malhablada y Hay que leer más también de la Malhablada. Se representarán en el pasaje de Ordoño II, el chaflán de la calle Ordoño II con la calle Alcázar de Toledo y el paseo de la Condesa a la altura del quiosco de música. Las obras comenzarán a las 18, a las 18.30 y a las 19 horas, respectivamente, realizándose cuatro pases de cada pieza.

El festival continuará a las 22 horas en la Plaza de las Cortes con la batucada brasileña de la formación leonesa Simba Sambou.

Cierre de lujo

El broche de oro del festival se pondrá a las 23 horas con la actuación de la banda madrileña de early reggae y rocksteady Mango Wood banda de dilatada carrera musical y auténticos investigadores incansables de los sonidos jamaicanos.

La entrada a las actividades será gratuita hasta completar aforo por riguroso orden de llegada. Para acceder a los distintos recintos será necesaria la desinfección de manos con gel hidroalcóholico, en la entrada al recinto acotado, el uso de mascarilla y respetar las butacas y espacios preasignados que cumplen con la distancia mínima requerida.

Programa Festival Vecindario 24001

Viernes 24 de julio

- 20.00 horas: María Casares, David Tornadijo y Nacho Martínez. Per se. (Danza contemporánea) (LE) Plaza de las Cortes Leonesas.

- 21.00 horas: María Casares, David Tornadijo y Nacho Martínez. Per se. (Danza contemporánea) (LE) Plaza de Las Cortes Leonesas.

- 23.00 horas: Macheta Supah Sound (Afro beat) (AC) Plaza de las Cortes Leonesas.

Sábado 25 de julio

- 13.00 horas: Cirk About It. Un día de Cine. (Circo teatro) (LE) Plaza de las Cortes Leonesas.

- 14.00 horas: Pacharanga Sound León (Charanga contemporánea) (LE) Plaza de las Cortes Leonesas.

- 18.00 horas: Jes Martin's. Simca 1000. (Micro teatro) (SA) Pasaje de Ordoño II. Pases a las 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30.

- 18.30 horas: La Malhablada. La rinitis del Aura (Micro teatro) (SA) Chaflán de la avenida Ordoño II con la calle Alcázar de Toledo. Pases a las 18.30, 19.00, 19.30 y 20.00.

- 19.00 horas: La Malhablada. Hay que leer más (Micro teatro) (SA) Avenida de la Condesa de Sagasta junto al quiosco de música. Pases a las 19.00, 19.30 y 20.00.

- 22.00 horas: Simba Sambou (Batucada brasileña) (LE) Plaza de las Cortes Leonesas.

- 23.00 horas: Mango Wood (Reggae, rocksteady) (MA) Plaza de las Cortes Leonesas.