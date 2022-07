El Museo de la Emigración Leonesa estrena una visita virtual de todo el espacio y sus fondos

El Museo de la Emigración Leonesa estrena una visita virtual de todo el recinto y sus fondos para abrir el Museo al exterior y permitir visitas internacionales. La web del Museo, www.museoemigracionleonesa.org, incluye a partir de ahora la posibilidad de acceder al espacio museístico desde cualquier punto del mundo, gestionar en la taquilla la entrada y realizar un recorrido completo por todas sus áreas expositivas.

Si se hace un recorrido por los espacios museísticos de Castilla y León, son varios los centros que disponen de algún tipo de recorrido virtual pero lo habitual es ofrecer solo una parte de los fondos. La novedad en el MeL y el valor añadido que se ha aportado con el diseño de esta visita es que el Museo se abra íntegramente a los visitantes virtuales. No habrá espacio que no se pueda consultar y por el que no se pueda navegar.

Siguiendo esta línea de abrir de par en par el Museo, se ha trabajado en que todos los elementos audiovisuales que contiene y todos sus interactivos puedan ser disfrutados por este nuevo perfil de visitante virtual. Esto significa que podrán acceder no sólo a los paneles informativos sino también a los archivos audiovisuales que recogen el testimonio de decenas de emigrantes.

También se ha hecho hincapié en recrear de forma virtual buena parte de los juegos que atesora el MeL. Por ejemplo, quien se conecte a la visita virtual podrá componer el mapa de la provincia a través de un puzzle en su pantalla, podrá disfrutar de un tutorial para aprender nuestros bailes regionales, conocer el proceso de elaboración de la cerveza Corona o bien expedir su propio pasaporte y fotografiarse ataviado con los trajes típicos leoneses.

Interactivos, testimonios audiovisuales, juegos… Todos los fondos del Museo se han adaptado para que el visitante virtual navegue por el recinto y disfrute de una experiencia sugerente y con una navegación intuitiva consultando todos los fondos del Museo. El visitante dispondrá de un recorrido cronológico, en el que se refleja la historia de vida completa de un emigrante: desde que toma la decisión de abandonar su tierra, hasta que emprende el viaje y busca oportunidades de trabajo en su nueva patria. No obstante, quien acceda a la visita virtual también podrá acceder a un plano de situación y elegir su destino a través de la distribución de plantas que aparecerá detallada.

En total, son entre 2 y 3 horas de visita virtual completa, que se inician en la calle Suero de Quiñones y que dirigen nuestros pasos hacia el patio del Museo y, acto seguido, nos desembarca en la entrada del recinto como si se tratara de una visita física. El visitante, una vez expedida su entrada, dispondrá de 12 horas para disfrutar de la visita.

El desarrollo de esta nueva visita servirá para compartir el material del Museo con expertos en emigración de fuera de nuestras fronteras y con amantes del arte, la cultura y los flujos migratorios. Tiene además la peculiaridad y el valor de mostrar estancias que en una visita presencial no forman parte del itinerario museístico. Se trata de la sala de juntas y la conocida como sala de fumar, que permanece tal y como la diseñaron los Pérez, la familia que encargó la construcción de la Casona y la convirtió en su hogar familiar desde 1932. Además, los visitantes virtuales podrán contemplar y disfrutar la extraordinaria arquitectura de esta vivienda, un ejemplo del estilo señorial español que nos transporta al escenario cotidiano de una familia burguesa leonesa del siglo pasado. Harán un recorrido panorámico en el que podrán ver sus corredores de madera, el espectacular hall y las vidrieras de su cubierta.

Todo este proyecto virtual ha tenido una razón de ser muy clara. Como Museo de la Emigración Leonesa, éste atesora muchas historias de vida de leoneses que cruzaron el océano y esta es la manera que tiene el Museo de acercarles más a su patria y a su tierra leonesa. En esa amplia comunidad leonesa que vive en América, casi 4.000 en México, hay una parte que nunca podrá viajar ya de vuelta a su tierra por razones de edad. A ellos se les dedica en primer término esta visita, para que puedan rememorar aquel viaje, remover muchos recuerdos y sentirse parte de este Museo. De hecho, muchos de ellos han ido brindando con el tiempo su testimonio y forman parte de las narraciones sonoras que atesora el Museo.

También les servirá para compartir esos recuerdos con sus descendientes, una amplia comunidad que vive con gran respeto su identidad leonesa, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan, y que tienen muy arraigadas las tradiciones.













