El MUSAC invita a los leoneses a visitar la nueva temporada expositiva

La Consejería de Cultura y Turismo abre al público cinco nuevas exposiciones en el MUSAC, con tres pases de visita libre con aforo limitado a las 17:00, 18:30 y 20:00 horas, previa inscripción gratuita a través de www.musac.es.

La exposición Arquitecturas prematuras recorre una treintena de proyectos relacionados con la arquitectura que Isidoro Valcárcel Medina, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, realizó entre los años 80 y 90.

La sala 2 acoge Visto y no visto, una muestra que plantea un completo recorrido por la trayectoria y el universo creativo de José-Miguel Ullán a través tanto de su poesía como de su trabajo pictórico y su colaboración con artistas plásticos.

La exposición colectiva El sueño de la razón presenta una selección de obras de la Colección MUSAC que exploran el lado oscuro del ser humano que a menudo surge al enfrentarse al miedo y la incertidumbre.

La Convocatoria Laboratorio 987 pone en marcha Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), un proyecto de la economista y artista Raquel Fiera y el filósofo Javier Bassas que propone poner en valor el tiempo no productivo.

Por último, el Proyecto Vitrinas mostrará una selección de obras tempranas de los fotógrafos astorganos Núñez & Núñez, en su mayor parte desconocida para el gran público, con el título de Surrealismo 1974-1977.

Valcárcel Medina

Entre 1984 y 1992, Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) realizó una serie de proyectos que, en su conjunto, tituló Arquitecturas prematuras, entre las que se encuentran una serie de propuestas para la ciudad de León. Se trata de una colección de proyectos de urbanización y edificación que buscaban, en palabras del artista, “evidenciar la absoluta contradicción existente entre la realidad más inmediata del espacio urbano y las estructuras que pretendidamente lo configuran”. A primera vista, las piezas parecen planos arquitectónicos con sus correspondientes soluciones técnicas, dibujos a mano de distintas edificaciones similares a las que se hacían en ese momento. Es únicamente al detenerse a leer sus títulos, tales como Torre para suicidas, Edificio para parados o Colonia de chabolas, cuando se percibe que no son proyectos al uso, sino más bien propuestas conceptuales o irrealizables, no por falta de desarrollo constructivo, sino porque necesitarían, para ser viables, de otra época y otra mentalidad.

La exposición, coproducida por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao y comisariada por Kristine Guzmán, podrá visitarse en el León hasta el 26 de septiembre y en Bilbao en 2022, y se completa con una publicación co-editada por MUSAC, Azkuna Zentroa y Caniche Ediciones en la que se recogen, por vez primera, los proyectos arquitectónico-conceptuales del Valcárcel Medina.

José-Miguel Ullán

Visto y no visto —Texto y gesto en José-Miguel Ullán—, es una exposición antológica que recorre la extensa y poliédrica trayectoria creativa de José-Miguel Ullán (Villarino de los Aires, Salamanca, 1944-Madrid, 2009), singular y exigente referencia para la poesía, el arte y la cultura española desde los años sesenta del siglo pasado hasta la primera década del siglo XXI. Vertebrada por su obra poética, la labor de Ullán generó también una intensa actividad vinculada a las artes plásticas y se proyectó en el campo del periodismo cultural, para cuyo desarrollo desde la época de la Transición fue determinante, ligado a medios como El País, Radio Nacional, Televisión Española y Diario 16, donde fundó el suplemento Culturas.

El recorrido expositivo de Visto y no visto se articula a partir de ocho núcleos fundamentales a través de los que Ullán concentra sus estrategias para acercarse, desde perspectivas muy diferentes, a las cuestiones que atraviesan la creación contemporánea y preguntarse por ellas: grafismos, voces, gestos, imágenes, letras, sonidos. A lo largo de la exposición, que podrá visitarse hasta el 26 de septiembre de 2021, se presenta una amplia selección de dibujos, collages y poemas visuales originales, textos manuscritos y mecanografiados, libros de artista, correspondencia con otros autores, piezas de arte postal, piezas sonoras que cuentan con la participación de Ullán, programas de televisión, revistas, libros y otras publicaciones.

Visto y no visto pretende desplazar el punto de vista con el que se suele contemplar la obra de Ullán, y, al abordarla desde el Museo, se le quiere devolver una parte de la intensa atención que él prestó a todas las formas del arte contemporáneo, respondiendo a la línea de programación del MUSAC que explora, a través de proyectos expositivos, la expansión de los límites del arte que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX fruto de la hibridación de la escritura con las artes visuales, musicales y performativas.

El sueño de la razón

La Sala 1 acoge hasta el 26 de septiembre El sueño de la razón, una muestra colectiva de obras pertenecientes a la Colección MUSAC que propone una reflexión sobre los comportamientos irracionales, mitos y pensamientos mágicos que surgen como reacción ante el miedo y la incertidumbre. Para ello, se presenta una selección de ocho obras pertenecientes a la Colección MUSAC de los artistas Carlos Amorales, Jorge

Galindo, Ruth Gómez, Abigail Lazkoz, Enrique Marty, y Marina Núñez, quienes, mediante un imaginario cercano a lo siniestro, lo abyecto y lo monstruoso, exploran el lado oscuro del ser humano.

La muestra, comisariada por Koré Escobar y Kristine Guzmán, responsable de la Colección y Coordinadora General del MUSAC respectivamente, se articula a partir de la gran instalación del artista Enrique Marty Fall of the Idols (2011-2019), recientemente donada a la Colección MUSAC, que dialoga con el resto de obras para guiar al espectador a través de un viaje al final del cual solo estamos nosotros mismos.

La convocatoria Laboratorio 987 del MUSAC apoya la creación del Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), un proyecto que nace de la necesidad de reapropiarnos del tiempo de vida expropiado, constante y diariamente, en nuestras sociedades capitalistas. Con esta institución, sus promotores, Raquel Friera y Javier Bassas, proponen pasar del omnipresente “La vida no me da” a un “Yo tengo mi ritmo”. Hasta el 26 de septiembre, el Laboratorio 987 se convertirá en la primera sede física del ITS, a través de una muestra que propone a los visitantes una serie de (in)actividades que inyecten en sus vidas “tiempo suspendido”, es decir, alejado de cualquier objetivo productivo.

Durante demasiado tiempo, nos hemos quedado sin tiempo. Se trata de una experiencia cotidiana: el no poder atender a un familiar o una amistad que requiere cuidados, a un texto que necesita una lectura más pausada, a una tarea que se enquista en nuestra agenda porque no produce nada o, simplemente, no tener tiempo de calidad para el cuidado de uno mismo y no hacer algo sin pensar en un objetivo. Los impulsores del Instituto del Tiempo Suspendido lo han vivido demasiadas veces: “¿Acaso no es la experiencia común de nuestras sociedades?: el estrés, la angustia por no llegar a tiempo, por no producir, por no crecer, por no disfrutar, por no vivir lo suficiente”.

Por ello, el ITS pretende dotarse de fuerza social para contestar la naturalización del tiempo productivo que impera en nuestra sociedad. Para ello, albergará y desarrollará (in)actividades que inyecten tiempo suspendido en las vidas de los visitantes , es decir, que fomenten la crono-diversidad respecto a la norma impuesta por la productividad temporal.

Más allá de la sede física en el Laboratorio 987, el ITS tiene su sede virtual en la web institutodeltiemposuspendido.es, un portal que se define como canal abierto a imágenes y textos, enlaces e (in)acciones que nos abren a la cronodiversidad.

Núñez & Núñez

Surrealismo 1974-1977 presenta hasta el 30 de mayo en el Proyecto Vitrinas la obra más personal y experimental e inédita de los hermanos Núñez & Núñez, dos autores leoneses, Javier y Ramón, que desarrollan su carrera como fotógrafos profesionales en el contexto de la ciudad de Astorga. En los años 70, al inicio de su andadura y a una edad muy temprana, llevan a cabo un corpus de trabajo basado en la improvisación, la libertad y estudio de los límites y posibilidades de los medios técnicos a su alcance. Fruto de aquellos ensayos surge un corpus de trabajo de significativo valor creativo en el que predomina el tratamiento surrealista de la imagen.

Bajo el título Surrealismo 1974-1977 y con el comisariado del también fotógrafo Amando Casado, se presenta en el Proyecto Vitrinas del MUSAC un conjunto de copias inéditas (originales positivadas por los autores entre los años 1974 y 1977) acompañadas de copias de procesado digital actual. Completa el proyecto un libro editado por Eolas Ediciones en la colección EolasFoto, con el que se aspira a poner en valor y traer al presente el trabajo de estos dos autores astorganos.

Información práctica

Fechas: 20 de marzo- 30 de mayo de 2021

Horario de visita: miércoles a viernes de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. / Fines de semana y festivos: 11:00 a 15:00 y 17:00 a 21:00 h.