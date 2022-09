La ministra de Defensa felicita a la UME en León

Margarita Robles visita el V Batallón de la UME en la base militar leonesa de Conde Gazola, en El Ferral del Bernesga.

«Quiero poner en valor lo orgullosos que nos sentimos de la UME. León es una provincia que hace muy grande nuestros país y mantiene una gran unión con las Fuerzas Armadas», remarca.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, elogió hoy la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un verano “muy complicado y duro”. “Cuando la UME llega a los sitios la gente se queda un poco más tranquila”, dijo durante su presencia en Ferral del Bernesga (León), sede del V Batallón, cuyo coronel Jefe, José Alberto Barja, será relevado mañana por Daniel Constantino Casado.

Robles quiso agradecer su “esfuerzo y trabajo” y le deseó “toda la suerte del mundo, como a su sucesor, porque sabe que cuenta con los mejores hombres y mujeres y eso es siempre una garantía de éxito. Representan lo mejor de esa España generosa, entregada, que no regatea ningún tipo de esfuerzos”.

En su intervención, incidió en “el cariño que la gente siente por la UME. Ver las boinas amarillas da a la gente una sensación de seguridad, de protección”, recalcó después de dar las gracias a sus miembros por su dedicación. “Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos del trabajo que hacen. Siempre en primera línea, sin regatear esfuerzo, con la generosidad con la que lo hacen… poniendo en riesgo su vida”, dijo.

También comentó que León y su provincia “se han volcado siempre con las Fuerzas Armadas y con la UME” y quiso poner en valor ese vínculo.

Incendio del Teleno

Respecto al incendio en el Campo de Tiro del Teleno, actualmente activo, recordó que se originó a causa de la caída de un rayo. Respecto a las voces críticas sobre esa instalación quiso recalcar que este verano “ha sido muy complicado en toda España. Tenemos que ser muy conscientes de que el cambio climático hace que las previsiones de futuro sean complicadas y todos tenemos que sacar conclusiones que nos permitan prever distintos escenarios y ver cómo podemos prevenir. No es el momento de sacar conclusiones, sino una vez que han pasado las circunstancias; con análisis detallados y con calma”.

Por otro lado, preguntada sobre una posible ampliación de la UME, apuntó que “nunca se puede descartar”, al tiempo que incidió en que sus integrantes, cuando necesitan refuerzo, trabajan “con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas, que son una gran familia”.

Por su parte, el teniente coronel José Alberto Barja quiso, en sus palabras de despedida, destacar el

“tremendo orgullo de haber estado al frente del Batallón durante tres años. He intentado aportar todo y me he vaciado. No tengo nada más que daros pero me llevo mucho más de lo que he traído. “Me voy tremendamente feliz, en deuda con vosotros”.

La ministra de Defensa, Margarita Torres, recordó hoy que la futura sede de la Agencia Espacial Española no tiene aún destino. “Eso, en este momento, no está decidido todavía”, respondió preguntada al respecto durante una visita a León, que aspira, como Cebreros (Ávila) y otras localidades a albergar esa infraestructura.

“De momento, no está decidido”, reiteró Robles en su comparecencia ante los medios de comunicación en Ferral del Bernesga, donde visitó la sede del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y avanzó que España enviará mañana a Ucrania un nuevo avión A-400M con material cuya naturaleza no concretó.

Cabe recordar que el Consejo del Espacio mantuvo el pasado mes de julio en Madrid su primera reunión, presidida por el Comisionado para el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) Aeroespacial, Miguel Belló, en la que se constituyó formalmente este órgano interministerial y donde se analizó la puesta en marcha de la Agencia Espacial Española.