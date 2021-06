El Mercado del Conde Luna muestra tradición y productos de calidad en el cupón de la ONCE

El Mercado del Conde Luna protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 14 de junio, dentro de la serie ‘Este es tu mercado’. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de este centro comercial leonés.





El alcalde de León, José Antonio Díez, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en la Sede del Ayuntamiento, y en el que han estado acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Rosa Rubio, el concejal delegado de Comercio, Vicente Canuria y la directora de ONCE en León, Alejandra Rodríguez. Con la emisión de este cupón, la ONCE apoya la compra en locales de proximidad como son los numerosos mercados que hay a lo largo y ancho de toda España.





El Mercado Municipal de Abastos Conde Luna se abre en 1929. Se encuentra en el Casco Histórico de León y reúne en su edificio principal un total de 42 puestos fijos comerciales, dotados para la actividad de venta minorista de carnes, sus derivados y productos de casquería, pescados y mariscos, frutas, verduras y hortalizas, quesos y embutidos, etc. Los comerciantes de este mercado se han constituido en una Asociación, integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE). Además, el mercado tiene presencia online para estar, ahora más que nunca, más cerca de todos los leoneses. Esto supone un paso más en la modernización y renovación de sus instalaciones y servicios.





El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.