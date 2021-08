María Pía, del Universidad de León Sprint a protagonista en Tokio

La atleta del Universidad de León Sprint Atletismo María Pía Fernández ha tenido el premio de ser la abanderada de Uruguay en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Participo en la prueba de 1500ml con muy mala suerte, ya que unos días antes sufrió una rotura en el gemelo, aún así corrió su serie y como ella misma dijo poco antes de correr:

“Con un duro golpe de realidad, rota física y emocionalmente, hoy por voluntad propia y bajo mi propia responsabilidad, decido pararme en esa línea de largada porque me lo merezco y porque trabajé muy duro por esto. Y también, porque huir no es una opción. Hoy decido enfrentarme a la realidad, aunque duela y no sea como lo soñé y planifiqué. Pero es lo que toca y como siempre voy a dar todo, al menos "todo" lo que mi cuerpo hoy me permita dar”

Y lo hizo, terminó la carrera llorando de dolor y rabia, pero terminó, en este caso la marca fue lo de menos, muy alejada de lo que ella puede correr, pero el ejemplo que dio a todo el mundo quedará para siempre.

Unos días después de eso, vino el premio de ser la abanderada de su país y terminar un ciclo, para empezar ya a soñar en Paris 2024…

Un tremendo orgullo para el Sprint que una atleta de este nivel internacional haya decidido estar este año en el Club y haya confiado en José Enrique Villacorta para que la entrene en España, deseando poder disfrutar de ella la próxima temporada y muchas más.

Desde León, enhorabuena a la atleta María Pía Fernández, la protagonista en Tokio 2020, que también lleva el nombre de León por todo el mundo, aunque no tuvo suerte en la competición olímpica.