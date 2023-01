Margarita Torres podría convertirse en la primera alcaldesa de León

Margarita Torres será la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de León, tal y como confirmó ella misma en compañía de la presidenta provincial del partido, Ester Muñoz, quien expuso que el Comité Electoral ha promovido su candidatura por unanimidad, por lo que ahora se elevará a Valladolid y Madrid.

“Es una suerte para el Partido Popular de León contar con alguien como Margarita Torres; es una excelente candidata y una mujer con una amplia experiencia profesional dentro y fuera de la política, como concejala de Gobierno con Antonio Silván y en la posición durante los últimos cuatro años”, puso de relieve Ester Muñoz, para quien la principal misión de la candidata es “ser útil a los leoneses”, ya que “trabaja en el Partido Popular pero para los leoneses”.

La presidenta de los ‘populares’ leoneses aseguró que el partido quería “una candidata con ilusión y fuerza y que creyera en León”, y “si hay alguien que lo haga es ella”, por lo que mostró “contenta” de que “haya aceptado liderar el proyecto” para convertirse en “la alcaldesa que necesita la ciudad”.

En “uno de los días más importantes” de su vida personal y profesional, según ella misma aseguró, Margarita Torres tomó hoy el relevo de Antonio Silván a quien envió todo su cariño y agradeció “haber confiado hace ocho años para ser concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo” y dar pie a “mucho trabajo con unos resultados capaces de hacer lucir a León en el mapa con mucha más gala”.

Visiblemente emocionada ante la posibilidad de ser “la primera mujer alcaldesa de la ciudad de León”, la recién nombrada candidata del Partido Popular a la Alcaldía de León advirtió que si se mete en algo es “para ganar, luchar y dar el mil por cien, no para sobrevivir durante cuatro años”.

En cuanto a su primera decisión en esta carrera electoral que concluirá el 28 de mayo “cuando se verá el resultado de la encuesta de verdad”, Margarita Torres aseguró el trabajo para por “dejar de dudar de la cuidad”, ya que “si se duda no habrá ningún inversor interesado”. Partiendo de esa premisa, construirá un proyecto que busque crear empleo, futuro para los jóvenes, seguridad, servicios para los mayores y mejorar la vida de los ciudadanos, a los que se refirió como “el eje de todo”. “Creo mucho en la gente que cree en León; esa es mi línea roja: si crees en León estás conmigo”, matizó.

La que fuera concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo en la última legislatura del Partido Popular en el Ayuntamiento de León resaltó hoy que si aceptó el reto de liderar la candidatura a las próximas elecciones municipales es porque se debe “a la gente joven que tiene que buscar un futuro fuera de León”, a pesar de que “se lleva en el alma y no te la quitas ni con estropajo y tira tanto que los jóvenes están añorando quedarse”.

En este sentido, afirmó que su pretensión es que su hijo adolescente “tenga un futuro” en una ciudad que “amo y quiero” y de la que se mostró “orgullosa por sus raíces y los 2.000 años de historia a sus espaldas en la que ha sido grande y ha creado leyes, ha sido faro y ha llevado mujeres al trono”. Una ciudad a la que ha dedicado toda su vida y que “no es una ciudad triste no cabizbaja ni en la que se dude de su capacidad”.

“No es el momento de la queja o el victimismo, es el momento de gestionar y sacar adelante. Es el momento del imperativo y la actividad y ha llegado porque yo creo en León y le he dedicado toda mi vida”, puso de relieve, al tiempo que se comprometió a “luchar por la ciudad y sacar lo mejor de la ella con la ayuda de la ciudadanía”, a quienes “se debe respetar y escuchar para aprender con humildad y respeto”. “Todo aquello que podamos conseguir lo haremos para que León vuelva a rugir con garra”, dijo.

Preguntada sobre la posibilidad de que el actual alcalde, José Antonio Diez, revalide su puesto en los próximos comicios, Margarita Torres criticó que “sus grandes logros” han sido “pintar una calle como otra de Valladolid y que además está sucia, inaugurar obras que comenzó el Partido Popular y colocar luces navideñas”, mientras que “la ciudad merece empleo, futuro, estabilidad, seguridad y limpieza”.

“Nadie me tiene que decir si amo o no León, por que he dedicado a esta ciudad toda una vida, llevo el ‘Viva León’ lo llevo en las venas y lucho por León desde los 14 años”, enfatizó, al tiempo que sostuvo entre sus manos el programa electoral de José Antonio Diez y recordó que la forma de comprobar si alguien ha hecho cosas o no por la ciudad es “coger un programa electoral y comprobar si quien lo vende este programa cumple el cien por cien”.

Para la concejala del PP en el Consistorio leonés, la forma de hacer política “parte de la humildad, el respeto y de saber escuchar a quienes tienen que decir qué es lo que quieren, que son los ciudadanos” y lo hará con una lista que se dará a conocer más adelante, aunque se mostró “partidaria de sumar” en un Partido Popular con “grandes personas en sus filas y gente muy cualificada”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado