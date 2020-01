Margarita Torres pide el cese de la concejala responsable del Palacio del Conde Luna

Margarita Torres denuncia que el personal del Palacio Conde Luna lleva meses trabajando con temperaturas entre 8 y 11ºC. La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular ha señalado que la Universidad de Washington ha tenido que cancelar las clases en este edificio ante las gélidas temperaturas que estaban sufriendo los alumnos. Además, ha denunciado que Evelia Fernández ordenó no reponer las figuras del artista Juan Villa que, desde 2010, recrean la embajada al gran Ramiro II de León de Hasday Ibn Saprut, esculturas que se retiraron por última vez con ocasión de la visita del ministro Ábalos, rompiendo el recorrido expositivo de la historia del Reino.

Torres ha mostrado la preocupación de los populares ante “el despropósito cultural en el que está convirtiendo la concejala de Acción y Promoción Cultural, doña Evelia Fernández, un lugar tan emblemático como es el Palacio de los Condes de Luna, Centro de Interpretación del Reino de León creado en 2010 durante la Conmemoración del 1.100 Aniversario. Hay que recordar que la Fundación Siglo entonces dotó al edificio de la exposición base y los paneles informativos”.

Durante estos casi cuatro años, el Palacio de los Conde de Luna acogió decenas de actividades de las que disfrutaron miles de leoneses y visitantes, mayores y niños: visitas escolares, festivales culturales, jornadas de novela histórica, celebración del Januca, presentaciones de libros, congresos, conferencias, etc., “y el Palacio se transformó en un motor cultural que no había sido anteriormente”.

Torres también ha reconocido la labor de los trabajadores municipales, que “durante este tiempo lograron que la Junta reconociera que el Palacio, con la exposición de la historia del Reino, se convirtiera ya legalmente en Centro de Interpretación-Museo. Durante este período conseguimos incrementar las visitas en un 133%, cifra que doblaba los visitantes obtenidos durante las dos legislaturas anteriores, una de ellas bajo la batuta de doña Evelia”.

‘Nueva glaciación’ en el Conde Luna

El personal del Palacio ha denunciado que trabaja con temperaturas de entre 8 y 11ºC de máxima, y la propia Universidad de Washington ha cancelado las clases en este edificio, “so pena de que los alumnos sufran una nueva glaciación”, ha afirmado la concejala. “Por esta nefasta gestión, pedimos la dimisión de doña Evelia. Una falta de compromiso con la cultura que provoca numerosas quejas hasta el punto de que los responsables de esta Universidad han tenido que adquirir media docena de radiadores. No es una cuestión de partidos, de PP o PSOE, de Fulano o Mengano, sino que a esta concejala socialista le queda grande gestionar este centro”.

Jornada de puertas abiertas

La concejala popular ha criticado, por último, la convocatoria de una Jornada de Puertas Abiertas el pasado diciembre “en un centro que es gratuito y siempre tiene sus puertas abiertas. No nos tome más el pelo, doña Evelia, como ya hizo con su famosa ‘visita al León judío’, que le supuso a los leoneses un gasto de 3.000 euros para explicar una maqueta del siglo XVI en el Palacio cuando ya no había judíos en León. Una explicación que no incluía la Judería de Puente Castro ni el Barrio de Santa Ana, los enclaves fundamentales de la presencia judía en nuestra tierra”.

RESPUESTA

Ante las críticas, Evelia Fernández responde que "el Ayuntamiento está trabajando en la reparación de la calefacción del Palacio Conde Luna estropeada desde hace tres años". La portavoz destaca que estas averías y deficiencias son la maliciosa herencia recibida de Silván y su equipo. Los técnicos llevan meses gestionando la sustitución del sistema calefactor".

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León confirma que la calefacción del Palacio de Conde Luna no funciona desde hace tres año y, por ello, desde hace meses los servicios técnicos están trabajando en la reparación que no se ha podido ejecutar debido a la necesidad de que los seguros realizaran las pertinentes revisiones antes de proceder a su reparación o sustitución.

Esta avería en el sistema de calefacción es una más –ni la más importante ni la más costosa- de las múltiples herencias que el alcalde Antonio Silván dejó a esta ciudad y a las que se suman otros importantes y graves problemas como la falta de personal y material en la residencia de mayores municipal Virgen del Camino, los problemas como la inoperatividad de los paneles del Palacio de Exposiciones”, explica la portavoz Evelia Fernández.

La edil destaca la desfachatez del Partido Popular en sus denuncias ya que faltan a la verdad cuando las datan. “Es evidente que ellos conocen gravesdeficiencias en la ciudad, porque ellos las dejaron. Es una falta total de ética que denuncien hechos como el retraso de este Equipo de Gobierno en solucionar problemas enquistados que el señor Silván y su equipo conocían y no atajaron en sus cuatro años de mandato”, precisa la portavoz. “Ya solo nos falta que empiecen a denunciar el contrato del alumbrado o del transporte, la falta de contenedores, la suciedad en las calles o el déficit de personal, otros puntos de la maliciosa herencia que han dejado y que conocen estupendamente porque los problemas los generaron ellos mismos”, agregó Fernández.

La edil también responde a la crítica de la concejala popular Margarita Torres sobre la reiterada de distintas piezas del Palacio Conde Luna, maniquíes fundamentarme o un puerta de cartón piedra que simulando una mozárabe daba entrada a la sala de los Reyes en el Palacio. Las primeras fueron retiradas para la visita del entonces presidente Herrera en un primer momento y hasta en dos ocasiones anteriores antes de la visita del ministro a la que alude y fueron los técnicos municipales los que aconsejaron no reponerlas tras los nuevos movimientos. En cuanto a la puerta –precisó Evelia Fernández- se retiró debido a los problemas de seguridad que generaba debido a que este Equipo de Gobierno se la encontró suelta y así lo aconsejaron los técnicos.