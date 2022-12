Luz verde al presupuesto de la Diputación para 2023

La Diputación de León aprueba un presupuesto “realista, realizable, expansivo y participativo” de 174,5 millones de euros para 2023.

Las cuentas más altas de la historia de la institución reciben el apoyo del PSOE, Cs y el diputado no adscrito, mientras que el PP vota el contra de su aprobación.

Los votos a favor el equipo de Gobierno del Partido Socialista, del diputado no adscrito Matías Llorente y de Ciudadanos a los presupuestos de la Diputación de León para el próximo ejercicio permitieron hoy sacar adelante unas cuentas que ascienden a 174,5 millones de euros, lo que las convierte en las más altas de la historia de la institución, con un incremento del 14,89 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando fueron de 151,93 millones. Sin embargo, el Partido Popular se posicionó en contra de su aprobación.

El diputado de Hacienda, Santiago Dorado, defendió que se trata de un presupuesto “elaborado con el máximo rigor”, para lo que se han tenido en cuenta “unos ingresos realistas y realizables y unos gastos distribuidos para dar respuesta a las necesidades y demandas de los leoneses”. Además, aseguró que “se ejecutará sin necesidad de acudir a financiación ajena y manteniendo la deuda a cero”, tal y como recordó que ha ocurrido ya “en ejercicios anteriores”.

“Se trata de un presupuesto realista, realizable, expansivo porque conlleva incrementos en todas las áreas de gasto y participativo con una nueva partida de 1,7 millones. Unas cuentas que refuerzan la protección social y los servicios sociales con un 24,6 por ciento del total, al tiempo que apuestan por el municipalizo y las juntas vecinales con 30 por ciento en diferentes planes y que luchan contra la despoblación con 89 de cada cien euros destinados al medio rural”, concluyó Dorado.

La mayor partida de ingresos que se contempla, 113,9 millones, procede del fondo complementario del Estado, mientras que el capítulo de gastos de personal asciende a 55,4 millones, 4,2 más que en el ejercicio anterior y el gasto corriente asciende a 48,7 millones, el 27 por ciento del total del presupuesto, y crece en 10,4 millones motivado por el incremento del contrato de ayuda a domicilio, que sube 2,8 millones. Las transferencias corrientes alcanzarán los 21 millones, un 8,1 por ciento del total, e incluyen más de cinco millones para el Instituto Leonés de Cultura, tres para el Plan de Empleo y 1,9 para el área de Deportes. Además, por primera vez se destinará un porcentaje del presupuesto a la ejecución de proyectos sugeridos o planteados por los vecinos, para lo que se destinan 1,7 millones.

Las inversiones reales llegan a 18 millones, lo que supone el 10,3 por ciento del presupuesto y el apartado de transferencias de capital a ayuntamientos y juntas vecinales supone una partida de 28 millones, con un aumento de 3,3 millones. El área social acapara en mayor gasto con 42,9 millones, lo que significa un 28,2 por ciento del total. El Servicio de Cooperación crece en 2,6 millones y llega a los 32, el área de Fomento recibirá 12,9 millones y Turismo dispondrá de 12,6 millones.

El portavoz del Grupo del Partido Socialista, Nicanor Sen, se refirió a las cuentas como “ilusionantes, rigurosas, realistas y que cumplen dentro de ese proyecto ambicioso que el equipo de Gobierno ejecuta y realiza todos los días para sacar adelante aquellos proyectos ya en marcha y aquellos que figuran con sus diferentes partidas presupuestarias en las áreas de un documento que cumple con la normativa, que está nivelado y que respeta todos los parámetros que tiene que cumplir un presupuesto”.

“Decepcionante, de perfil bajo y poco creíble”

El portavoz del Grupo del Partido Popular, Francisco Castañón, quien lamentó “no haber tenido la posibilidad de hablar el diputado de Hacienda para debatir las propuestas que había que trasladarle”, trasladó que “la voluntad del grupo desde el primer momento era tender la mano para hacer un presupuesto de provincia y de corporación”, pero “no ha sido posible y no se ha podido negociar”, lo que demuestra “poca voluntad para llegar a un acuerdo y escuchar propuestas”, algo “llamativo” cuando el presupuesto refleja una partida destinada a convertir presupuesto en participativo “en tan solo cinco meses en los que puede que no haya posibilidad de conocer la demanda de los leoneses”.

Para Castañón, se trata de un proyecto presupuesto decepcionante y de perfil bajo”, a pesar de que “la Diputación tiene que ser la locomotora que haga funcionar la provincia y mejorar su situación socio económica”, así como por “la ausencia de proyectos financiados con fondos europeos, de impulso a la generación de empleo, de ayudas para pymes y autónomos o de proyectos novedosos”. Del mismo modo “no se tiene en cuenta la modernización de las estaciones de esquí ni la creación de una terminal de carga en el Aeropuerto, ni se cumple el compromiso de destinar 29 millones a estabilizar el Plan de Cooperación Municipal”.

El ‘popular’ también consideró el presupuesto “electoralista y poco creíble”, para lo que se detuvo en el proyecto del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, “el más importante legislatura”, y dentro del que se destinan casi el 40 por ciento de las inversiones reales a las edificaciones de los parques cuando “no existen ni parcelas ni la contratación de todos los proyectos, por lo que no se va a ejecutar”. También denunció la “falta a la verdad” en cuestiones como la implantación de la banda ancha, la internacionalización de pymes o el relevo generacional.

Acuerdo “in extremis”

Con el lamento de que “el 60 por ciento de un presupuesto importante no llega a los municipios, sino que se queda en el camino, en personal y en gasto corriente”, la diputada de Ciudadanos, Gemma Villarroel, recriminó al equipo de Gobierno las formas en la negociación del presupuesto “en un ritmo marcado por la vieja forma de hacer las cosas”. No obstante, la diputada alcanzó hoy “in extremis” un acuerdo de aceptación de sus enmiendas con el equipo de Gobierno y que se centran en “grandes proyectos imprescindibles para el desarrollo de la provincia”.

Entre ellos se encuentran 2,6 millones para la construcción de teleclubes en las juntas vecinales, 600.000 euros para un contrato de piloto gestión de servicios comunes de mayordomía para paliar problemas de soledad entre los mayores, un incremento de 50.000 euros para las ayudas a asociaciones de labor social, una consultoría para el desarrollo de un plan integral para el abastecimiento de agua y un programa de subvenciones para el mantenimiento de servicios empresariales que mejoren la calidad de vida en el medio rural.

“Víctima de sus propias normas”

“A mí no me preocupa el presupuesto que hemos aprobado, en absoluto, me preocupa su ejecución, porque la burocracia y nuestras propias normas son las que nos están machacando el desarrollo y el proceso de desarrollar las cosas”, dejó claro el diputado no adscrito y vicepresidente primero de la institución, Matías Llorente, para quien es “triste” que la institución “sea víctimas de sus propias normas”, de manera que “o hacemos una administración más moderna, más digitalizada y con agilidad para los procesos y el desarrollo de los expedientes o estaremos así siempre”.

Los aspectos “importantes” de las cuentas para Llorente son “la partida que figura de Productos de León”, así como “la apuesta por la industria agroalimentaria”, cuyo reto para por “una agricultura biológica con todo lo que se tiene del desarrollo de frutales, miel, colmenas, en eso posibilidades muy grandes”. De igual manera, consideró “imprescindibles” las denominaciones de origen y las marcas de calidad”, aunque lamentó que “no somos capaces de pagarlas en tiempo y forma”, por lo que “hay que mirar cómo poder dar un ayuda correspondiente para que sigan adelante”.

También es importante para el vicepresidente “poder arreglar problemas internos de la propia casa” para “avanzar con las estaciones de esquí” porque “no tiene sentido que la estación de Asturias esté quemando gasoil y nosotros con una línea muerta de risa”. Respecto al aeropuerto, afirmó que que “ya hay posibilidades de crear una terminal de carga”, pero puntualizó que “no es de León ni de la Diputación, sino que es del Ejército del Aire, los que supone un hándicap”.

“Presupuestos reales”

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, fue el encargado de cerrar el turno de intervenciones de la sesión plenaria con un elogio al “trabajo duro” del diputado de Hacienda, Santiago Dorado, para cuadrar las “peticiones ambiciosas” de las distintas áreas. “Son unos presupuestos reales, que reflejan las necesidades de la provincia y las soluciones que se pueden dar desde la institución”, señaló el presidente.

En respuesta a las críticas del PP, Morán rechazó que se califiquen las cuentas como “decepcionantes” y aludió al “techo de ingresos” de las cuentas. “No se puede venir aquí con unas propuestas que incrementan el presupuesto en 40 millones, no juguemos con esas cosas”, espetó el presidente de la institución. “No hemos hecho ninguna pirueta política pensando en una campaña electoral”, recalcó Morán, que avanzó que las cuentas contarán con “las modificaciones que haya que hacer” una vez se vaya confirmando la previsión de llegada de fondos europeos para apoyar algunos proyectos de la institución.