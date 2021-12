Luis Ángel de las Heras cumple un año como obispo de León

Este pasado domingo día 19 de diciembre se cumplió un año de la llegada del misionero claretiano a la Diócesis de León para tomar el relevo del obispo emérito Julián López y trabajar por una “Iglesia de comunión, misionero, misericordiosa y samaritana”.

El obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras, cumplió su primer aniversario al frente de la sede legionense en una jornada de viaje puesto que ese día regresaba desde Roma a León, después de haber participado desde este pasado lunes en su primera ‘visita ad limina apostolorum’ y haber mantenido un encuentro con el Papa Francisco en la audiencia que ofrecía el Santo Padre a los 24 prelados españoles que ha integrado el primer grupo del episcopado español en esta visita que se prolongará en otros tres grupos hasta el próximo día 29 de enero.

“LO MEJOR ANTE EL ENCARGO DEL PAPA”

El padre Luis Ángel de las Heras ha asegurado que este primer aniversario como pastor de la Iglesia de León es una ocasión “para agradecer este año, que ha pasado rapidísimamente, un año de gracia con mi gratitud para tantas personas, sacerdotes, diáconos permanentes, seminaristas, laicos, personas consagradas, a todos gracias por vuestra acogida, por vuestro acompañamiento”. “Creo que tengo mucho que agradecer, y es una gracia y un gozo servir como pastor y como obispo en esta Diócesis de León”, ha subrayado Don Luis Ángel quien ha recordado que “Don Julián López así lo reconocía también, y yo no tengo nada más que decir que sigo muy agradecido por todo lo que estoy recibiendo en la Diócesis, y con mucho gusto dando lo mejor de mí al servicio de esta Iglesia particular de León, como el Papa me ha encargado”.

Una valoración de este primer año de episcopado al servicio de la Iglesia de León que remarca la memoria de aquel sábado día 19 de diciembre de 2020 cuando Don Luis Ángel de las Heras tomaba el relevo de Don Julián López, obispo emérito, en la histórica sede de San Froilán, en una celebración de “sucesión apostólica” que entonces, por la situación de alerta sanitaria, se desarrolló con aforo limitado y con medidas de seguridad para garantizar la distancia social entre las cerca de trescientas personas que acudían aquella jornada a la Pulchra Leonina.

En su primera homilía, aquel día 19 de diciembre de 2020 el nuevo obispo se refirió a la Iglesia de León como “una porción del pueblo de Dios que camina esperanzada, con una larga y bella historia a sus espaldas y con un futuro apasionante ante sí”, pero remarcó que esta “porción del pueblo de Dios, con toda la Humanidad, está padeciendo un tiempo de especial desconcierto y gran dolor” y por eso subrayó que “quisiera que mis primeras palabras hoy llegaran hasta quienes están siendo golpeados por la enfermedad, la muerte, la soledad, la precariedad, la tristeza y la desesperanza a causa de esta pandemia en León y en tantos lugares de la tierra”.

Desde una referencia directa al primer templo de la Diócesis “en la Pulchra Leonina, la esperanza del pueblo de Dios se ha hecho piedra y la voz de los discípulos misioneros se ha hecho luz y color; así la hermosura y vocación de perfección de esta Catedral son imagen de la Iglesia que nos precede en el anuncio del Evangelio y, al mismo tiempo, de la Iglesia que hemos de continuar edificando pro medio de la cercanía con Jesucristo y con los hermanos”, resaltó el nuevo obispo justo antes de trazar todo un programa de acción pastoral para los próximos años en el objetivo de hacer realidad “una iglesia de comunión, misionera, misericordiosa y samaritana que prepare con esfuerzo, gozo y esperanza los caminos del Señor”.