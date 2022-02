Los ucranianos que viven en León piden frenar a Putin

Nerviosos, con lágrimas en los ojos y mucha preocupación, los miembros de la comunidad ucraniana en León salieron a la calle para gritar "no a la guerra" y reclamar implicación internacional que frene a Rusia.

Con el corazón en un puño y pendientes de las informaciones que llegaban desde su país de origen, alrededor de una treintena de ucranianos salieron a la calle ayer por la tarde para decir «no a la guerra» tras la invasión rusa y cuyas consecuencias resultan imprevisibles por el momento.

«No estamos allí, pero también es nuestra guerra», reconocía Olga Maslovska, casada con un leonés y residente aquí desde hace ocho años.. Frente a Botines, se concentraron personas de todas las edades, familias enteras que ya han echado raíces en España pero han dejado una parte en Ucrania.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son 238 los ucranianos que residen en la provincia de León. Unas cuarenta familias viven en la capital, la comunidad más numerosa. Mientras, hay censados 118 personas de origen ruso. Entre muchos de ellos reconocía este jueves que existe buena relación.

Entre banderas de su país y mensajes de ‘Stop Putin’ o ‘Ayuda a Ucrania’, explicaron la difícil situación que viven los familiares y amigos que se encuentran en Ucrania. Todo está cerrado y es muy difícil sacar dinero en un banco o comprar comida en un supermercado. Muchos conocen a gente que ha comenzado a huir de las ciudades para tratar de ponerse a salvo en zonas rurales.

«Acabo de hablar con la familia y nadie sabía que por la noche pueden despertar de repente y ya no pueden ir a comprar una comida normal, el banco con una fila enorme y la gente no puede sacar dinero. No saben para cuántos días les durará la comida y si quieren comprar no pueden sacar dinero», aseguraba Olga Maslovska, ucraniana residente en León desde hace más de una década. «No sé quién puede ayudar ni quién puede parar esto y nosotros no sabemos qué vamos a hacer, ni siquiera sé si les llegará el dinero que yo les pueda mandar», admite.

En la concentración celebrada ante Botines, también escucharon emocionados y en silencio el himno de su país, en muchas ocasiones entre lágrimas. No saben qué va a pasar, mientras desde los medios llegan informaciones de que las tropas rusas se encuentran ya a las puertas de la capital ucraniana, Kiev. «No sé qué pensar, Putin no va a parar, Europa no va a meterse, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién puede ayudar?», se preguntaba Olga Maslovska.

También Orestta, acompañada de su hija pequeña, lanzó un mensaje claro. «Ucrania es un país tan pequeño al lado de Rusia y de su poder que necesita ayuda internacional, europea, de Estados Unidos o de quien sea».

«No pedimos que vuestros hijos, maridos y padres mueran en nuestra tierra, pedimos ayuda, queremos luchar nosotros y estamos dispuestos a ello, muchos no quieren ni esconderse ni correr, quieren luchar y proteger a su familia, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos armas, dinero y sanciones», reclamó. Orestta se mostró especialmente crítica con la comunidad internacional y su posición frente a la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014. Además, advirtió que si el ejército de Vladímir Putin no encuentra resistencia en Ucrania, «esto llega pronto aquí, si nuestro país no resiste el siguiente será Polonia, y así». Una de las pancartas que este jueves sostenía la comunidad ucraniana rezaba, precisamente: «Ayuda a Ucrania hoy para no estar en su lugar mañana».

Todos reclamaban apoyo para frenar a Putin. «Si le dejamos como hizo el mundo en 2014 no solo será culpa de Rusia, será culpa del mundo entero», advirtió.