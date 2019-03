Los pescadores se preparan para conseguir las mejores truchas de la temporada

La norma para el año 2019, establece que el periodo hábil para la pesca de la trucha en aguas de acceso libre de la zona norte, provincias de Burgos, León, Palencia y Zamora, sea desde el 30 de marzo hasta el lunes 31 de julio, ambos inclusive y con las excepciones incluidas en los apartados provinciales. Se retrasa la apertura al 19 de mayo en los ríos Cares y Sella, en todo su recorrido por la provincia de León.

Los pronósticos son inciertos para el comienzo de la temporada a causa de caudales irregulares para la época. Los ríos naturales bajan con poca agua, los regulados con sus alternativas mecánicas y todos con aguas heladoras. Con estas premisas nos ofrecen pocas garantías de éxito, pero el pescador no refrenará su ilusión y a buen seguro que los ríos se llenarán de señuelos en busca de ese primer pez que le alegre la jornada. Como las aguas bajan demasiado frías no se espera una gran actividad en superficie, aunque hay que estar a la expectativa, en las horas de mediodía, por si alguna trucha se ceba y se la puede engañar con mosca artificial. Pero si fracasamos no hay que desesperar porque vendrán más jornadas, muchos más días, y el río nos recompensará con creces nuestra afición.

Los desembalses de Riaño y Barrios de Luna han sembrado el malestar entre los pescadores leoneses. Se abre una nueva veda tras ese paro biológico que los peces necesitan para preservarse y reproducirse. Son momentos de esperanza e ilusión, luego el río ira poniendo a cada uno en su sitio con su reglada naturaleza y el que solo busque peces se perderá gran parte de su grandeza. Disfrutar de la naturaleza gracias a la pesca es de lo más gratificante que puedes encontrar.

La Confederación Hidrográfica del Duero, ha realizado desembalses en las presas de Riaño y Barrios de Luna con la finalidad de mantener las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua situadas por debajo de los embalses y la seguridad de las presas. En nota de prensa anunciaron que el fin de estas operaciones es de facilitar la limpieza de los fondos fluviales y mejorar las condiciones y disponibilidad del hábitat de los ríos.

Pero, aunque esto resulte cierto a la larga, ha sembrado la polémica y malestar entre los pecadores, ya que son muchos los que entienden que el alevinaje anual se perderá por arrastre y que, al hacer los desembalses tan próximos a la apertura de la veda, las truchas acusarán ese trastorno dificultando su pesca. Por otra parte, en contraste con la escasez que sufren otros embalses de la península, las condiciones de los nuestros, actualmente por encima del 90 por ciento de su capacidad total, garantizan la campaña de riego y al parecer la operación se llevó a cabo con la verificación de todos los protocolos de seguridad.

Las previsiones para este fin de semana son propicias para la pesca en todas las aguas de nuestra provincia, los ríos naturales totalmente estabilizados salvo ligeras variaciones y el buen tiempo nos ayudaran a ser optimistas. Los ríos regulados, a priori, son los que presentan más dificultades para los aficionados a la pesca, para los de aquí, y para los muchos de afuera que con este motivo nos visitan.