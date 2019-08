Los mayores no se rinden y exigen unas jubilaciones dignas

Los pensionistas no se rinden. Todos los lunes a las doce y media se concentran en la Plaza de Botines de León para exigir un sistema público de pensiones y que se respete por todos los partidos políticos.

La coordinadora de León por la defensa del sistema público de pensiones insiste en la necesidad de proteger a los jubilados y, al mismo tiempo, facilitar empleos a los jóvenes para que el sistema sea viable.

En estos días hemos escuchado noticias sobre fallecimientos de mayores en un casas, solos y sin atención.

Manuel Colinas aboga por ampliar el servicio de atención a domicilio, residencias públicas de calidad y financiación suficiente para la ley de dependencia, porque los mayores quieren vivir en sus casas.

En el manifiesto que han leído en la concentración reivindican una serie de medidas como,

1. Que la financiación de las pensiones es responsabilidad de toda la sociedad no sólo de los/las trabajadores/as y sus cotizaciones a la Seguridad Social, y, por tanto, no se debe hablar de déficit del sistema, como no se habla del déficit de ningún Ministerio.

2. Que no se debe acudir a la deuda pública para su financiación, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana y pone en peligro el futuro de la viabilidad del Estado de Bienestar Social.

3. Que todos los pensionistas, hombres y mujeres, tengan una pensión digna para afrontar su vida después de tantos años trabajando. Asimismo piden que los jóvenes puedan acceder a un puesto de trabajo para el sistema público de pensiones sea viable.

En resumen, que sin importar el color político de los gobiernos, las pensiones se defiendan en este país.