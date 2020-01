Los leonesistas planean sacar a la gente a la calle para reivindicar la autonomía

La Unión del Pueblo Leonés, UPL, enviará cartas al ministerio de Política Territorial y a los presidentes de todas las comunidades autónomas explicando la situación de la Región Leonesa. Los leonesistas se plantean sacar a la calle a la gente y pide a los concejales de los pueblos que voten en conciencia y no accedan a amenazas.

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, acompañado por el vicesecretario, Eduardo López Sendino, y Miguel Angel Díez Cano, miembro del Consejo General, ha anunciado hoy en rueda de prensa el siguiente paso para la consecución de la autonomía de la Región Leonesa. Los leonesistas enviarán cartas al Ministerio de Política Territorial y a todos los presidentes de las Comunidades Autónomas, explicando la situación que se está viviendo desde hace años en la Región Leonesa.

Aprovechando la circunstancia y lo que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el entendimiento de los territorios que no están conformes con el marco territorial, “debemos aprovechar la oportunidad para hacerle llegar a Carolina Darias, la situación de lo que sucede en la Región Leonesa, por qué no se respetó la constitución en el año 83 y lanzaremos esta situación fuera de las fronteras de la Región Leonesa porque entendemos que parece que esto es nuevo fuera de aquí. Y dado que existe una parte importante que no conoce la situación nos planteamos además de enviar una carta y solicitar una reunión con la ministra de política territorial, enviaremos una carta a los presidentes de las Comunidades Autónomas, pese a saber que algunos no la recibirán con agrado. Diciendo cómo nos sentimos y por qué no estamos agusto en esta comunidad autónoma”, afirmó Santos.

Nadie tiene que asustarse de abrir un debate, necesitamos que se sepa cual es la situación y para contribuir a que esto se sepa enviaremos estas cartas, y no descartamos llegar a instituciones superiores europeas. Estamos viendo y sufriendo prácticas mafiosas para que concejales de ayuntamientos no voten a favor de esta moción y no nos quedará más remedio que sacar a la gente a la calle. Actuaciones todas ellas que se irán anunciando, porque se marcarán los tiempos en función de lo que se crea mejor desde el partido, aseguró el secretario general de UPL.

Una vez que los grandes partidos han enseñado sus cartas para intentar cambiar voluntades y presionan a sus concejales, tendremos que sacar a la gente a la calle para expresar lo que de verdad quiere la gente, porque es muy grave lo que se está haciendo y que se presione a los concejales.