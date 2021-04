Los leonesistas afirman que no es momento de celebrar nada el 23 de abril

Una vez más los leonesistas no se suman a la fiesta de la Comunidad Autónoma. No es el momento de celebrar nada, declara el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, y más este año, con crisis sanitaria y económica y con una despoblación tremenda que afecta sobre todo a León y a Zamora.

La UPL no cede en su reivindicación principal: abrir el debate para conseguir la autonomía de la región leonesa.

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, ha anunciado que UPL no se va a sumar, como viene siendo habitual, a la celebración de la fiesta de Villalar, ni siquiera a la celebración de este quinto centenario, que se plantea desde la Junta como un gran fasto, "porque entendemos que una situación tan peligrosa como la que está desarrollando la Fundación Castilla y León y la Junta intentando provocar manifestaciones neonacionalistas en las que justifiquen la existencia de una autonomía desvertebrada y sin identidad, nos parece peligroso que se obligue a los niños zamoranos a jurar por Castilla, porque nos parece que no es momento para celebrar los más de 9.000 habitantes que pierden las provincias de la Región Leonesa, no es el momento tampoco para celebrar lo que está pasando en el hospital del Bierzo o de Béjar, no hay absolutamente nada que celebrar en este modelo de éxito, y lo digo entre comillas, que celebran el señor Mañueco y el señor Igea”, afirmó el leonesista.

Por lo tanto creo que es un buen momento para reivindicar la disolución de esta comunidad autónoma, creo que es un gran momento para comenzar a evaluar exactamente el recorrido que ha tenido esta comunidad autónoma, y creo que es un gran momento para abrir el debate de lo que a nosotros nos interesa que es la constitución de la décimo octava autonomía formada por León, Zamora y Salamanca, concluyó.

Decenas de balcones lucirán mañana la bandera de León, como pide la UPL, al tiempo que invita a celebrar el Día del Libro.

Por su parte, mañana 23 de abril, Conceyu País Llionés regala libros de temática variada, en la acera de Botines, desde las 11.30 a las 21 horas.

Se guardarán todas las medidas anti-covid recomendadas por las autoridades sanitarias.

Y ComunidadLeonesa.Es comunica que por segundo año consecutivo, y debido al estado de alarma motivado por la pandemia se suspende el tradicional Homenaje a los Héroes Leoneses que se celebraba el 24 de abril.