Los ganaderos de Riaño se sienten indefensos ante los lobos

Los ganaderos de la montaña de Riaño han salido a la calle en protesta por la ley que proteje al lobo en contra de sus animales. Una especie, dicen, que «devora» al sector ganadero provocando ingentes daños que las indemnizaciones no ayudan a cubir.

Durante el recorrido por las principales calles de Riaño se ha insistido en la necesidad de 'regular' esta especie y se han hecho visibles las reclamaciones de este ayuntamiento como de Acebo, Boca de Huérgano, Maraña o Valdeburón.

A lo largo del trazado se han visto diferentes pancartas alusivas con lemas como «Ni un solo ataque más #fueraloslobos» o «Los ganaderos estamos en peligro de extinción».

Proclamas a las que se han unido las protestas contra el Gobierno y el rechazo a una regulación que premia los daños a un sector «cansado de estar en una total indefensión».

Los ganaderos de Riaño se sienten "indefensos y desamparados".

Los convocantes aluden a los ataques del cánido al ganado y señalan que "los ganaderos somos los más perjudicados por la protección de esta especie cinegética, que está matando a nuestros animales".

Además de la prohibición de cazar lobos señalan también los problemas relacionados con la compensación de las cabezas perdidas como consecuencia de la acción de las manadas de la Montaña Oriental Leonesa. "Nos sentimos indefensos ante la administración pública ya que no nos tienen en consideración y no pagan lo que corresponde por los animales o directamente no nos pagan nada", aseguran en el comunicado de convocatoria.

Así, "cansados de la situación y de lo desamparados que nos tienen las leyes y los políticos, queremos una solución ante este problema que nos esta llevando a la perdida de nuestras ganaderías y nuestra economía", concluyen para reclamar la participación de «todas las personas y entidades comprometidas con la supervivencia del mundo rural".

APOYO DE ASAJA

La Asociación de Jóvenes Agricultores de León, Asaja mostró su apoyo a la manifestación convocada a iniciativa de un grupo de ganaderos locales. Asistieron los máximos responsables como José Antonio Turrado.

Desde la organización agraria recordaron que a nivel nacional tienen presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la Orden por la que se declara al lobo como especie especialmente protegida, lo que no permite controlar los censos mediante la práctica de cinegética.

Para Asaja, el lobo “debe de ser una especie protegida”, pero al mismo tiempo “se han de controlar los censos para que sean compatibles con el sistema ganadero actual”, por lo que desde la organización consideraron que “hay que evitar que este depredador ocupe espacios en los que nunca estuvo presente”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por este motivo, además de un control de poblaciones, Asaja pidió que se indemnice a los ganaderos por la totalidad de los daños que ocasiona, incluido el lucro cesante, y que el coste económico de dichas indemnizaciones salga de los Presupuestos Generales del Estado y no de fondos detraídos de la Política Agraria Comunitaria.

“Los daños del lobo en la cabaña ganadera, sobre todo de vacuno y equino en extensivo, están en claro aumento en la provincia de León, lo que pone en peligro el auge de este sector ganadero que llega a toda la montaña leonesa de la mano de muchos jóvenes que se están incorporando cada año a esta actividad”, concluyó Asaja León.