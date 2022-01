Los cortos "Nacer" y "Mamá" del productor leonés Néstor López están nominados a los premios Goya

El director y productor leonés Néstor López ha compartido unos minutos de su tiempo para charlar con Esther Peñalba Aller en el programa local de Cope León sobre los cortometrajes "Nacer" y "Mamá", ambos nominados a los Premios Goya.

El cortometraje ‘Nacer’, escrito y dirigido por el manchego Roberto Valle, es el único cortometraje de animación cien por cien español, nominado a los Premios Goya que se entregan el 12 de febrero.

‘Nacer’, realizado en 2D, pone en valor la sencillez a todos los niveles: narrativo, simbólico, estético... Pero no por ello es simple, todo lo contrario. Es un acercamiento muy tierno a las raíces y a lo más elemental de los seres humanos. Condensados en pocos minutos, este cortometraje lleno de metáforas y símbolos, toca temas como la infancia, la maternidad, los celos, la familia, el amor frente al miedo... utilizando una temática universal como es la llegada de un hermanito.

Desde su reciente estreno, ‘Nacer’ acumula selecciones en más de 35 festivales nacionales e internacionales, estando presente en citas tan prestigiosas como Varsovia o St. Louis, que califican a los Premios Oscar.

La historia traslada al espectador a España, 1994. Carlos es un niño que descubre que va a tener un hermanito. La noticia le maravilla pero con el paso de los meses todo cambia para él… Entonces llega el día del parto y Carlos debe enfrentarse a emociones que no conocía.

Por otra parte el cortometraje documental ‘Mama’, también está nominado a los Goya de este año, cuenta la historia de recuperación física y psicológica de 'Mama Zawadi’ que se convierte en ‘madre’ de bebés chimpancés. En el interior del Parque Nacional Kahuzi-Biega, uno de los lugares más conflictivos y violentos del mundo, se encuentra el Santuario de Rehabilitación de Primates de Lwiro. Allí, Mama Zawadi y sus bebés chimpancés encuentran el único lugar en el mundo donde el amor incondicional puede curar las heridas de la guerra y salvarles de la extinción.

Se trata de la primera producción española que se incluye en la serie de documentales de The New Yorker y que ha ganado ya varios galardones. Entre ellos, el de Mejor Cortometraje Documental del Festival de Cine Madrid Integra 7arte; el Premio RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Almería; la Mención de Honor en Bannabáfest; el Best International Documentary Short en el Galway Film Fleadh - Shorts; y el Premio del Jurado y del Público en el certamen de Cortos contra la Violencia de Género de Montaverner.

Los dos cortos se proyectarán el día 29 de enero en el Auditorio Ciudad de León a las ocho de la tarde. Todas las personas interesadas pueden recoger las invitaciones los días 27 y 28 de enero, en horario de 9 a 14 horas y el mismo sábado 29, en horario de mañana y tarde -9:00 a 14:00h y dos horas antes el inicio.

La productora Filmarkers Monkeys tiene además 11 producciones, entre cortos y largometrajes, que verán la luz este año 2022.