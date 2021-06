Los clubs acusan a la Junta de "trato discriminatorio"

Después de conocerse el presunto trato a favor de la Junta de Castilla y León al Perfumerías Avenida, no han tardado en moverse el resto de los clubs de élite de la Comunidad. Lo han hecho a través de una rueda de prensa en Valladolid conjunta. El Abanca Ademar, con el Atletico Valladollid, Aula, BSR Valladolid y Nava han dado a conocer a través de los medios de comunicación, su profundo desencanto y malestar por lo ocurrido. No encuentran explicación alguna a lo efectuado por el gobierno autónomico. No entienden que se apoye a un equipo únicamente y al resto se les deje en la estacada. El dinero que se ha llevado en esta historia el Perfumerías ronda los 40.000 euros.

La solución que aporta la plataforma del resto de clubs es un sistema de patrocinio, muy parececido al que tuvo lugar entre los años 2005 y 2012. Por ejemplo, las cuentas del Abanca Ademar hablan de un agujero económico de 150.000 euros en esta campaña tan extraña. Parte de esa déficit corresponde a las pruebas PCR a las que ha tenido que someterse el equipo, concretamente 50.000 euros. Ese déficit ha sido subsanado porque la Junta Directiva del Ademar ha puesto dinero de su propio bolsillo.

El presidente del Atlético Valladolid, Mario Arranz, ha ejercido de portavoz: "Había una confianza mutua entre clubs y Junta, pero no se ha dado; descubrir la ayuda que ha percibido el Perfumerias Avenida ha sido para todos nosotros un palo y una sorpresa. Si existe una subvención tiene que ser para todos".

El siguiente episodio de lo que lleva camino en convertirse en "el culebrón del verano", tendrá lugar este miércoles. La plataforma registrará una propuesta de patrocinio a la Junta. Así lo cuenta Arranz: "Este forma de patrocinio se realizó ya entre 2005 y 2012 y se destinaron 20 millones de euros".