Los autónomos afirman que están asfixiados

AUPA (Autónomos unidos para actuar) celebró este lunes 13 de diciembre una manifestación a las 9:30 de la mañana , por el centro de León, porque dicen "estamos asfixiados". Con la situación tan compleja que estamos viviendo todos no sólo peligra la existencia de los autónomos, peligra el bienestar de la sociedad en general.

La Asociación AUPA asegura que es Insostenible este ritmo de subida de precios: la luz, los carburantes, peajes en las autovías y por enésima vez la cuota de autónomos. "a este paso nos veremos obligados a alumbrarnos con velas o candiles , calentar nuestras casas y negocios con infiernillos, brasero o ladrillos como lo hacían nuestros abuelos" comenta Camino Delgado, Vicepresidenta de Aupa.

Según Delgado, todos los sectores sociales están sufriendo una presión demasiado alta que no conseguirá superar esta crisis sino que tendrá el efecto contrario y empobrecer más a las familias.

La subida en los costes fijos de los negocios como el transporte, las materias primas e impuestos ya está repercutiendo en los precios finales de productos y servicios y las familias de rentas más bajas ya no lo pueden soportar y están contrayendo el consumo, una vez dentro de esta espiral de subidas generalizadas sólo se consigue el empobrecimiento continuado de la población, el cierre de negocios y el aumento del desempleo.

Y lo que más irritación nos produce es que las subidas de precios se estén dando en productos y servicios de uso cotidiano y de primera necesidad.

En medio de esta subida alocada vemos como la élite de la política ve incrementados sus sueldos y dietas a costa de nuestros impuestos, de nuestro trabajo y el esfuerzo de todos los españoles. Desde su situación no pueden comprender que nos cuesta sudor y lágrimas poder afrontar esta situación y llegar a fin de mes, de nuestro trabajo sale el dinero para mantener sus puestos, si nosotros cerramos de dónde saldrá el dinero que mantiene este sistema. Desde AUPA exigimos responsabilidad a todos los políticos tanto al gobierno actual como al resto de partidos políticos, con nuestros impuestos no se juega, se supone que ellos tienen qué velar por el interés y bienestar de su pueblo y no lo están haciendo.

Según la vicepresidenta de AUPA Camino Delgado, con nuestros votos cedemos a unos representantes toda nuestra confianza, esperamos que velen por nuestros derechos, esperamos que nos ayuden y nos protejan, pero esta idea está muy lejos de la realidad, estos representantes políticos en los que hemos confiado no están a la altura, no están ayudando, no dan soluciones, más bien al contrario, cada día empeora más la situación, cada vez nos meten más presión y cada día perdemos más autonomía y libertad.

Esta manifestación es una llamada desesperada a todos los ciudadanos, porque nos repercute a todos, no importa que seas funcionario , empleado , jubilados o tengas un sueldo fijo, la inflación y las subidas de impuestos son para todos y tu poder adquisitivo ha menguado drásticamente cobres lo que cobres.

La manifestación partió a las 9:30h de la Plaza de San Marcelo (frente al Ayuntamiento) y continuó por Avda Gran Vía San Marcos hacia Plaza de La Inmaculada y delante de la Subdelegación del Gobierno se leyó un manifiesto.