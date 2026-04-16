Leóni4 se consolida como el puente entre el talento universitario y el futuro industrial de la provincia

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León ha acogido este jueves la V edición de 'Leóni4, expo 2026 Digital & Tech Forum', un evento que busca ser el [punto de encuentro entre el talento universitario y las empresas tecnológicas de la provincia. David Martín, responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), ha detallado las claves de esta edición en el programa 'Mediodía en COPE León' con Esther Peñalba Aller.

Un evento para conectar

Martín ha descrito la feria como un espacio con "una energía muy especial", alejado del formato convencional. "Aquí no solo hay empresas mostrando tecnología, estamos viendo estudiantes interactuando directamente con ellas, preguntando, descubriendo oportunidades", ha explicado. El objetivo, según ha señalado, es que no sea "un evento de mirar, sino de conectar", fomentando "conversaciones reales entre talento y empresa".

El futuro del empleo no es algo que tengamos que esperar, es algo que tenemos que construir" David Martín Responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Federación Leonesa de Empresarios

Retener el talento en León

Para el responsable de la Oficina Acelera Pyme, Leóni4 es "mucho más que una expo tecnológica". Se trata de una iniciativa clave para "retener el talento que se forma en la universidad", dar visibilidad a las compañías locales y "posicionar la provincia de León como un entorno donde hay oportunidades reales en tecnología e industria". La celebración en la propia Escuela de Ingenierías es deliberada, buscando "acercar ambos mundos, que muchas veces van en paralelo, pero no siempre se encuentran".

Si queremos que el talento se quede en León, tenemos que conectar precisamente a la empresa de la universidad" David Martín Responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Federación Leonesa de Empresarios

9faces V Leóni4

El objetivo principal de esta quinta edición es "generar oportunidades reales", tanto para los estudiantes como para las empresas. Se busca que los jóvenes "descubran qué empresas hay en León, qué perfiles se demandan y qué camino profesional pueden construir aquí", mientras que las compañías pueden "conectar con talento cualificado" y establecer nuevas relaciones.

David Martín ha recomendado la asistencia a futuras ediciones porque es "un evento que tiene un impacto real" donde se pueden "abrir puertas profesionales". Ha concluido destacando la idea central del foro: "Yo creo que el futuro del empleo no es algo que tengamos que esperar, es algo que tenemos que construir, y se hace conectando talento y empresa, y esto es lo que está ocurriendo precisamente aquí en Leóni4".