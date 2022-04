León vuelve a la calle para salir del olvido

Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, la Unión Sindical Obrera y la Confederación General de Trabajadores anunciaron hoy una nueva movilización en León. Se celebrará el jueves 12 de mayo con objetivo de reivindicar el desarrollo económico y social de la provincia, para lo que hicieron un llamamiento para que los ciudadanos paren su jornada laboral a las 12 horas durante una hora y salgan a la calle por la tarde para participar en una manifestación que recorrerá las calles de la capital, así como de otras localidades, como Ponferrada o Villablino.

El secretario provincial de CCOO, Xosepe Vega, explicó que esta convocatoria se trata del primer paso dentro de “un proceso de movilización y presión” que lleve a que las administraciones a que “cumplan todos sus compromisos” porque “la situación lo requiere”. Por este motivo, advirtió que si los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España no incluyen partidas específicas para proyectos a desarrollar en León, “se llegará al escenario de la huelga general”.

“El primer paso de ese proceso es la convocatoria de un paro general conjunto de todas las actividades económicas de la provincia a las 12 horas durante una hora en la que la clase trabajadora se manifestará a las puertas de sus puestos de trabajo para exigir un cambio”, resaltó Vega, quien reconoció que esta decisión “no ha sido fácil” y se ha hecho “con un gran sentido de la responsabilidad”, ya que “un paro no es cualquier herramienta y el ejercicio de la huelga es el extremo”.

El representante de CCOO echó la vista atrás al 16 de febrero de 2020, cuando cuando miles de personas, 35.000 según datos oficiales, ocuparon las calles de la ciudad para sumarse a la manifestación convocada por UGT y CCOO bajo el lema principal ‘El momento de León. Soluciones ya. Empleo. Infraestructuras. Reindustrialización’.

El objetivo de aquella movilización era “cambiar las políticas de las administraciones públicas” tras “décadas de excusas, mentiras, promesas, proyectos frustrados y discriminación” que han llevado a ”arrinconar a una provincia boyante con una economía notable y que, año tras año, se está colocando a la cola”.

Dos años después de que miles de leoneses salieran a las calles para pedir “una visión específica para la provincia”, el próximo 12 de mayo se volverá “abundar en ello” porque “cada vez hay más razones para situar el principio de excepcionalidad en la provincia” a la que Xosepe Vega calificó como “el foco de un problema todo el noroeste de España”, de manera que “si se quiere atajar la situación y no desvertebrar el país, hay que poner un empeño especial solucionar la situación desde el centro”.

Vega lamentó que después de décadas en las que “se abandonaros otras actividades para establecer una economía basada en el monopolio del carbón y de prometerse un modelo de transición que fuera justo”, a realidad es que “es injusto para las personas que durante años mantuvieron la producción energética”. A ello añadió el “déficit de infraestructuras tantas veces prometidas para León”.

Mesa por León

El secretario general de UGT León, Enrique Reguero, puso de relieve que la provincia está “invisibilizada en todo el territorio nacional” debido a “una hoja de ruta muy clara de la administración autonómica y nacional”, que pasa por “intentar apartar a León de todo el desarrollo económico del resto de España”, de manera que “se vacían pueblos y se cierran sectores estratégicos para tener el espacio libre para que para que las multinacionales, bendecidas por el Gobierno de turno, se aprovechen de los recursos”.

Reguero denunció que la Mesa por León, creada en el año 2020, “no funciona”, de igual manera que tampoco lo hace la Agencia de Desarrollo Social y Económico, a la que se refirió como “el instrumento principal para ordenar las cuestiones con un carácter independiente”. Dos fracasos que achacó a que “crear un instrumento propio para León supondría reconocer que la provincia tiene un problema”.

Ante esto, el representante de UGT apuntó que los sindicatos se ven “en la obligación de armar la lucha con la movilización y la huelga como expresiones”, para lo que hizo una llamada a la sociedad, colectivos, plataformas, centros educativos y centros de trabajo para que que hagan la huelga. “Volvemos a las calles con fuerza y con unidad sindical y llamamos a la movilización, porque la resignación no vale para nada y tenemos que sacar fuerzas”, dijo.

Sin punto de retorno

Por su parte, el secretario general de CGT León, Jesús López, resaltó que “la situación de la provincia está en un abismo del que no hay punto de retorno” debido a “la pérdida de tejido industrial” que ha abocado a centrarse solo en el sector servicios y a la “precarización de las condiciones de trabajo” a raíz de “la copia de los modelos productivos de las grandes empresas de Madrid” que en León “no sirven”.

A ello añadió el “centralismo” que, según consideró, “lleva al exilio”, de manera de a día de hoy “hay más leoneses que viven fuera de León de los residen en la propia provincia”. De este modo, lo que queda es “desarrollar proyectos de vida para que puedan volver y crear empleo de calidad”.

También coincidió con sus homólogos el secretario general de USO, Antonio Nicolás, quien se mostró claro de que, “promesa tras promesa”, los diferentes Gobiernos “han dejado claro que no miran por la provincia”, de forma que “hay que salir a la calle porque quien no llora no mama”.

Una docena de razones

Para la movilización del próximo 12 de mayo, los sindicatos han elaborado una lista con los 12 motivos principales para salir a las calles. La primera de ellas parte de la premisa de que León es la provincia con los peores indicadores socioeconómicos de toda España, seguida por el hecho de que la transición energética no está siendo justa, mientras que el déficit de infraestructuras y proyectos se agranda año tras año y se promueve un profundo deterioro de los servicios públicos.

Entre este ideario se encuentra, como quinto motivo para salir a las calles que la pérdida de autonomía financiera condiciona el crecimiento de las empresas, tras lo que se encuentra que el Gobierno irresponsable del medio rural compromete el futuro del sector turístico y agroalimentario de calidad, así como que se condena a la juventud y a las mujeres a la precariedad laboral y al exilio económico a las personas mayores a un futuro de soledad y desatención.

Los sindicatos también consideran que se fomenta el centralismo, al que se refirieron como una enfermedad política y social que solo atiende al beneficio económico a corto plazo. Asimismo, señalan que se está practicando una invisibilidad territorial y un fomento deliberado de la resignación. Ante ello, aseguran se necesitan instrumentos excepcionales de desarrollo económico y no llegan, por lo que la única solución es la movilización y la presión social.